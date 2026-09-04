Windows, 4 funzioni nascoste che quasi nessuno utilizza

Ci sono funzioni di Windows che stanno lì da anni, a portata di clic, e quasi nessuno le usa. Non perché siano complicate, ma perché sono sepolte dentro menu poco frequentati oppure nascoste dietro combinazioni di tasti che nessuno ha mai spiegato davvero. Il risultato è che il sistema operativo sembra meno attrezzato di altri, quando in realtà mette a disposizione strumenti piuttosto seri. Bastano quattro esempi per capire quanto tempo si sia perso senza saperlo.

Il primo è la Cronologia degli Appunti, cioè la clipboard virtuale. Il concetto è familiare a chiunque abbia usato la tastiera di uno smartphone, dove tutto quello che viene copiato resta in memoria per un po’. Su Windows funziona allo stesso modo, solo che di default è spenta. Per attivarla basta premere Windows+V: comparirà la richiesta di abilitare la funzione, e conviene dire di sì. In alternativa si passa da Impostazioni, poi Sistema, poi Appunti, dove tra le altre cose si trova anche l’opzione per sincronizzare la cronologia tra più dispositivi.

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Appunti multipli e scrivanie virtuali, due abitudini che cambiano la giornata

Una volta attiva, la clipboard conserva gli ultimi 25 elementi copiati. La parte più utile è il pin: chi lavora con testi ricorrenti, modelli, firme, frasi standard, può fissarli in cima all’elenco e ritrovarli anche dopo il riavvio del PC. Per chi copia e incolla tutto il giorno la differenza in termini di ore risparmiate è concreta, non teorica. Il secondo strumento sono i Desktop virtuali, la risposta di Windows a chi vorrebbe un secondo monitor ma non ha né spazio né voglia di comprarlo. In pratica si creano più aree di lavoro sulla stessa macchina e si salta dall’una all’altra senza chiudere nulla. Anche chi ha già due o tre schermi ci trova un vantaggio, perché al cambio di scrivania tutti i display passano insieme al nuovo spazio.

I comandi sono tre e si imparano in un minuto. Windows+Ctrl+D crea una nuova scrivania e ci porta subito dentro, Windows+Ctrl+F4 la chiude, mentre Windows+Ctrl e le frecce destra o sinistra servono a spostarsi tra una e l’altra. Chi preferisce vedere tutto in colpo d’occhio può premere Windows+Tab e scegliere dalla barra in basso. Per il multitasking vero, con dieci applicazioni aperte contemporaneamente, è molto più ordinato dell’eterno Alt+Tab. Un dettaglio da ricordare: allo spegnimento del computer le app si chiudono comunque, quindi per conservare la disposizione conviene usare l’ibernazione. E chi ha una tastiera con macro o un macro pad separato farebbe bene ad assegnare lì i comandi, invece di affidarsi solo alle scorciatoie native.

Il timer Pomodoro nascosto nell’orologio e uno Strumento di cattura cresciuto parecchio

Terza sorpresa: dentro Windows c’è già un timer Pomodoro, e non serve installare nulla. La tecnica è nota, 25 minuti di lavoro concentrato seguiti da 5 minuti di pausa per alzarsi, sgranchirsi, bere qualcosa. Molti si affidano ad app di terze parti o estensioni per il browser, ignorando che l’app Orologio di Windows contiene le Sessioni di concentrazione, con timer impostato di serie proprio su 25 minuti. Tiene traccia dei progressi e permette di aggiungere le attività da completare nella giornata.

Il quarto caso è lo Strumento di cattura, quello che una volta si chiamava Snip & Sketch e che accompagna Windows dai tempi di Vista. Si richiama con Windows+Maiusc+S, si seleziona con il mouse la porzione di schermo desiderata e l’immagine finisce direttamente negli appunti. Fin qui niente di nuovo. Solo che con Windows 11 Microsoft lo ha potenziato parecchio, e la barra in alto nasconde una piccola cassetta degli attrezzi: registrazione dello schermo, selettore colore che restituisce subito il codice HEX e soprattutto Text Extractor, un sistema OCR che trasforma il testo contenuto in qualsiasi immagine in testo selezionabile e copiabile. Comodissimo quando serve recuperare due righe da uno screenshot senza cercare servizi online.