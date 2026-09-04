Pixel 10a al minimo storico su Amazon: 399 euro e 7 anni di update

Scende ancora il prezzo di Pixel 10a, che su Amazon tocca quota 399 euro e segna quello che al momento è il suo minimo storico. Il taglio è del 27% rispetto ai 549 euro di listino, una differenza che su un medio gamma pesa parecchio, soprattutto considerando che parliamo del modello con 128 GB di memoria interna. Le colorazioni disponibili sono diverse, quindi c’è margine per scegliere senza doversi accontentare dell’unica variante rimasta in magazzino. Il posizionamento di questo dispositivo è chiaro da sempre: prendere l’ossatura della famiglia Pixel e proporla a una cifra che non faccia storcere il naso. A 399 euro il ragionamento diventa ancora più semplice, perché in quella fascia la concorrenza raramente mette insieme fotocamera, aggiornamenti e software curato con la stessa coerenza.

Cosa offre Pixel 10a sul piano tecnico

Il fronte display è uno dei punti forti. Pixel 10a monta un pannello piatto Actua OLED da 6,3 pollici con risoluzione 1080×2424 pixel, refresh rate a 120 Hz e una luminosità di picco che arriva fino a 3000 nit sotto il sole diretto. Numeri che nella pratica significano leggibilità anche in condizioni difficili, tipo una giornata d’agosto in spiaggia. La protezione è affidata al Gorilla Glass 7i.

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Sotto la scocca lavora il Google Tensor G4, chip prodotto a 4 nanometri, affiancato dal coprocessore di sicurezza Titan M2. La dotazione di memoria comprende 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno, che però non è espandibile: vale la pena tenerlo a mente per chi accumula foto e video senza pietà. Il comparto fotografico segue la ricetta classica della serie. Sensore principale da 48 megapixel con apertura ƒ/1.7 e stabilizzazione ottica OIS, ultragrandangolare posteriore da 13 megapixel con autofocus, e frontale sempre da 13 megapixel con apertura ƒ/2.2 per selfie e videochiamate. Nessuna esagerazione sulla carta, ma è proprio sull’elaborazione software che i Pixel hanno costruito la loro reputazione.

Sul versante autonomia c’è una batteria da 5100 mAh, con ricarica rapida via cavo a 30W e ricarica wireless Qi fino a 10W. La certificazione IP68 copre acqua e polvere, la connettività include 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS e Dual SIM con una SIM fisica più una eSIM.

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Sette anni di aggiornamenti e il nodo prezzo

Il sistema operativo a bordo è Android 16, ma il dato che fa davvero la differenza sul lungo periodo è un altro: Google garantisce 7 anni di aggiornamenti completi. Non solo patch di sicurezza, quindi, ma anche nuove versioni del sistema operativo e le funzionalità che arrivano con i Pixel Drop. Tradotto in termini pratici, un telefono comprato oggi resta supportato per un arco di tempo che va ben oltre la durata media di utilizzo di uno smartphone. Questo elemento cambia il modo in cui va letto il prezzo. Spendere 399 euro per un dispositivo che riceverà software fresco per sette anni significa spalmare il costo su un periodo molto lungo, cosa che sulla fascia media non capita spesso. Molti concorrenti si fermano a tre o quattro anni di supporto, e la differenza si sente quando il telefono inizia a invecchiare.

L’offerta su Amazon prevede la spedizione gratuita per gli iscritti a Prime e riguarda, come detto, la configurazione da 128 GB. Il 27% di sconto porta il totale a 399 euro, la stessa cifra già toccata in passato e mai superata verso il basso. Chi stava aspettando un momento buono per passare alla famiglia Pixel senza sborsare le cifre dei modelli top di gamma trova qui una finestra piuttosto favorevole, con Gemini Live, la Guida fotografica e il pacchetto di sicurezza Pixel inclusi nella dotazione software.