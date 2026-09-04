TIM, la quinta SIM prepagata si attiva online senza negozio

Attivare una quinta SIM TIM prepagata senza mettere piede in un negozio adesso si può, e la novità è arrivata senza comunicati, senza annunci, praticamente in punta di piedi. Chi ha già quattro linee mobili prepagate intestate al proprio codice fiscale, fino a poco tempo fa, aveva una sola strada davanti: recarsi fisicamente in un punto vendita, farsi identificare e compilare un modulo cartaceo per sbloccare il limite. Un passaggio burocratico che, per una procedura ormai quasi interamente digitale, stonava non poco.

Oggi la situazione è diversa. Provando ad acquistare e attivare una nuova SIM prepagata direttamente dal sito di TIM, chi ha già raggiunto il tetto delle quattro linee non viene più bloccato. Compare invece un popup di conferma che segnala la situazione e lascia comunque proseguire, in totale autonomia. Nessun intermediario, nessuna coda allo sportello, nessuna firma su carta.

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Come funziona la procedura online passo dopo passo

Il messaggio che appare a schermo è scritto in modo abbastanza asciutto e non lascia margini di interpretazione: l’utente dichiara di essere consapevole di avere già quattro linee mobili prepagate attive e conferma di volerne aggiungere una quinta. Serve un clic su “Accetto” e poi una piccola pausa tecnica, 60 secondi di attesa prima di poter continuare con l’attivazione online. Sessanta secondi che sembrano messi lì proprio per far riflettere, una sorta di conferma rafforzata prima di andare avanti.

Superato quel passaggio, la procedura riprende come sempre e si conclude senza altri ostacoli. A operazione completata arriva un SMS di benvenuto che, tra le informazioni di rito, specifica in modo esplicito quante linee risultano intestate. Il testo è chiaro, qualcosa del tipo “Ora hai 5 linee attive a te intestate”. Un piccolo promemoria che serve anche a tenere il conto, perché tra numeri usati per lavoro, per il tablet, per il router di casa e per qualche dispositivo connesso è facile perdere di vista il quadro complessivo.

Chi ha davvero bisogno di cinque linee intestate

Il punto interessante è che TIM non ha presentato la cosa come una nuova funzione, non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale. Si tratta piuttosto di una modifica operativa, di quelle che passano inosservate ai più ma che semplificano concretamente la vita a una fetta di clientela ben precisa. Chi gestisce diverse SIM lo fa spesso per motivi pratici: tenere separato il numero personale da quello professionale, per esempio, oppure intestare a proprio nome le linee di familiari che per età o abitudini preferiscono non occuparsene direttamente.

Prima, ripetiamolo, quello sblocco esisteva solo dietro il bancone di un negozio. Ora avviene tutto sul sito, con un paio di clic in più rispetto a un’attivazione standard. Non sarà una platea enorme, va detto, perché la domanda sorge spontanea: quanti hanno davvero bisogno di cinque numeri intestati a sé stessi? Pochi, probabilmente. Ma il principio conta, perché la possibilità resta aperta a tutti e non richiede più giustificazioni da fornire a voce a un addetto.

Va anche notato come questo tipo di limite non sia mai stato un capriccio dell’operatore, quanto piuttosto una misura di controllo pensata per evitare abusi e intestazioni sospette. Il fatto che ora si possa superare con una presa d’atto digitale racconta bene la direzione in cui si stanno muovendo le procedure di attivazione, sempre più spostate online e sempre meno legate al passaggio in negozio.

Per chi si trovasse nella condizione di dover aggiungere quella quinta linea, quindi, la strada è già percorribile senza ulteriori formalità. Basta avviare l’acquisto dal sito, accettare l’avviso che compare, aspettare il minuto previsto e completare l’attivazione come per qualsiasi altra scheda prepagata. L’SMS di benvenuto arriverà a confermare il nuovo conteggio delle linee attive.