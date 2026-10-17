Windows 11, LatencyMon: il tool gratuito che svela perché il PC rallenta

Un PC rallentato è uno di quei problemi che mettono alla prova la pazienza di chiunque, soprattutto quando i rimedi più classici non portano a nulla. In questi casi può fare la differenza LatencyMon, un tool gratuito che permette di capire in poco tempo se la colpa va cercata nei driver obsoleti oppure in qualche processo in esecuzione. Il programma è stato pensato principalmente per analizzare le prestazioni audio del computer, ma proprio per il tipo di controlli che svolge si rivela una delle soluzioni più rapide per arrivare alla radice di scatti e blocchi apparentemente inspiegabili.

Il punto di partenza, del resto, è un’esperienza piuttosto comune. Individuare le cause di un rallentamento del computer non è affatto semplice e spesso ci si muove per tentativi. Si provano strumenti di diagnostica, si passa alla pulizia del disco, si disattivano i programmi che partono all’avvio di Windows. Eppure può capitare di ritrovarsi con un nulla di fatto, con la macchina che continua a comportarsi in modo strano e nessun indizio concreto da cui ripartire. È esattamente in questa situazione che un software come LatencyMon trova il suo spazio.

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Come funziona LatencyMon e dove trovarlo

Credits: TecnoAndroid

Il primo aspetto che salta all’occhio è la semplicità d’uso. Il programma è disponibile senza costi, per uso domestico, sul sito ufficiale della software house Resplendence. È compatibile con Windows 11 e occupa pochissimo spazio, appena poco più di 3 MB, quindi non appesantisce in alcun modo il sistema che dovrebbe aiutare a diagnosticare. Non servono configurazioni particolari né conoscenze tecniche avanzate per metterlo in funzione.

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Basta infatti cliccare sul file eseguibile e il monitoraggio del PC può partire subito, premendo il pulsante Start. Da lì in avanti l’applicazione lavora per conto suo, raccogliendo dati sul comportamento della macchina. C’è però un accorgimento da tenere a mente per ottenere un report davvero completo. Il consiglio è di lasciare operare LatencyMon in background per almeno 30 minuti, continuando nel frattempo a usare il computer come si farebbe normalmente. In questo modo l’analisi riflette le reali condizioni di utilizzo e non una situazione artificiale di riposo.

DPC e ISR, cosa analizza davvero il software

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Il cuore dell’analisi riguarda due elementi tecnici che lavorano dietro le quinte di Windows. LatencyMon misura i tempi di esecuzione delle routine DPC, sigla che sta per Deferred Procedure Calls, e delle routine ISR, ovvero Interrupt Service Routines. Detta in parole semplici, si tratta dei meccanismi legati alla gestione delle richieste che arrivano dai dispositivi hardware collegati al computer, dalla scheda audio a quella di rete passando per gli altri componenti.

Quando tutto funziona come dovrebbe, queste routine di sistema vengono eseguite rapidamente e nessuno si accorge della loro esistenza. Il problema nasce quando impiegano troppo tempo. In quel caso alcune applicazioni possono non ricevere i dati entro i tempi previsti, con conseguenze ben visibili per chi sta usando il PC. Si va dalla latenza audio a quella video, fino ai rallentamenti di vario genere che rendono frustrante anche l’utilizzo più banale della macchina.

Fonte: TecnoAndroid