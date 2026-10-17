GeForce RTX 5090 sparita dal Marketplace NVIDIA, addio vicino?

La GeForce RTX 5090 sembra sempre più vicina al pensionamento. La scheda di punta della generazione Blackwell dedicata al gaming sarebbe infatti sparita dal Marketplace ufficiale di NVIDIA, e questo dettaglio dà ulteriore credibilità alle voci emerse nei giorni scorsi secondo cui l’azienda avrebbe interrotto senza troppo clamore la produzione della sua scheda grafica consumer più potente. Non c’è ancora una comunicazione formale, ma l’assenza di RTX 5090 dalla vetrina del produttore è un segnale difficile da ignorare.

A notare la scomparsa è stato un utente di Reddit, u/justITguy, che ha pubblicato nella community r/pcmasterrace uno screenshot piuttosto eloquente. Nell’immagine il modello non compariva più tra le GPU selezionabili sul Marketplace di NVIDIA, nonostante fosse presente nell’elenco appena il giorno prima. Il cambiamento quindi è avvenuto nel giro di ventiquattro ore circa, e proprio questa rapidità ha attirato l’attenzione degli appassionati che seguono da vicino le mosse del colosso californiano.

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Cosa è cambiato sul Marketplace di NVIDIA

Il primo passo naturale dopo una segnalazione del genere è controllare con i propri occhi, e una verifica diretta sulla piattaforma ha confermato quanto mostrato nello screenshot. RTX 5090 non risulta più tra le opzioni disponibili nella sezione dedicata alle schede video. Non si tratta quindi di un errore di visualizzazione isolato o di un problema legato a una singola sessione di navigazione, ma di una modifica concreta all’offerta presente sul portale ufficiale.

Il Marketplace NVIDIA è il luogo dove l’azienda raccoglie i propri prodotti e permette agli utenti di filtrare i modelli in base alle esigenze. Quando una scheda di quel livello scompare dall’elenco dei modelli selezionabili, il messaggio che arriva al pubblico è abbastanza chiaro, anche senza dichiarazioni ufficiali. Per molti osservatori è la conferma indiretta di un processo già avviato da tempo dietro le quinte.

Le voci sulla dismissione della top di gamma Blackwell

La sparizione dal negozio online non arriva dal nulla. Nelle settimane precedenti erano circolati diversi report secondo cui NVIDIA avrebbe deciso di mettere fuori produzione la sua ammiraglia per il gioco su PC, e lo avrebbe fatto in modo silenzioso, senza annunci né comunicati stampa. Fino a questo momento si trattava di indiscrezioni difficili da confermare, ma l’assenza della RTX 5090 dal Marketplace aggiunge un tassello concreto a un quadro che finora si basava soprattutto su voci di corridoio.

Va sottolineato che la scheda in questione rappresenta il vertice della gamma consumer basata sull’architettura Blackwell. Parliamo della proposta più potente che il produttore abbia messo a disposizione dei giocatori e degli utenti domestici, quella pensata per chi cerca il massimo delle prestazioni senza compromessi. Proprio per questo ogni movimento che la riguarda viene seguito con particolare attenzione da una comunità che osserva con occhio critico ogni cambiamento nell’offerta dell’azienda.

Al momento l’unico elemento certo è quello visibile sul sito ufficiale. La GeForce RTX 5090 era presente tra i modelli selezionabili e il giorno successivo non lo era più. Da parte di NVIDIA non è arrivata alcuna precisazione sulle ragioni della rimozione né sul futuro della scheda, e le segnalazioni sulla presunta interruzione della produzione restano per ora indiscrezioni non confermate dall’azienda, rafforzate però da quanto emerso sulla sua stessa piattaforma di vendita.

Fonte: TecnoAndroid