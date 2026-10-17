Steam introduce i set di obiettivi: DLC separati dal gioco base

Valve ha introdotto su Steam una novità piuttosto rilevante per chi ama collezionare traguardi nei videogiochi. Si chiama achievement sets e consente agli sviluppatori di organizzare gli obiettivi in gruppi distinti, tenendo separati quelli del gioco base da quelli legati ai vari DLC. Il cambiamento non tocca il modo in cui i traguardi si conquistano ma il modo in cui vengono presentati e consultati, che poi è proprio il punto in cui la piattaforma mostrava qualche limite.

Fino a oggi infatti tutti gli obiettivi di un titolo finivano in un unico elenco, senza distinzioni. Per i giochi che negli anni si sono arricchiti di contenuti aggiuntivi questo significava trovarsi davanti a una lista lunga e piuttosto confusa, dove i traguardi della campagna principale si mescolavano a quelli delle espansioni. Con i nuovi set Valve prova a mettere un po’ di ordine, affidando agli sviluppatori il compito di decidere come raggruppare il tutto.

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Come funzionano i set di obiettivi su Steam

La prima cosa da chiarire è che per i giocatori non cambia nulla durante le partite. Nei giochi compatibili con i set di obiettivi gli sblocchi avvengono esattamente come prima, semplicemente giocando. La differenza emerge dopo, quando si va a controllare cosa è stato ottenuto. È la stessa Valve a spiegarlo: “Nei giochi che supportano i set gli obiettivi si sbloccano giocando come al solito. Ma quando in seguito si consulta ciò che è stato sbloccato, Steam suddividerà il lungo elenco di obiettivi del gioco nei set creati dallo sviluppatore, rendendo più semplice vedere cosa è stato completato e trovare altri obiettivi correlati da sbloccare successivamente”.

Il passaggio chiave sta proprio in quei set creati dallo sviluppatore. La suddivisione non è automatica e non viene stabilita dalla piattaforma: sono gli studi a scegliere quali traguardi inserire in ciascun gruppo e come strutturare la lista per il proprio gioco. Su Steam quindi la funzione comparirà nei titoli in cui gli sviluppatori decideranno di adottarla, mentre altrove l’elenco continuerà a presentarsi nella forma tradizionale.

L’obiettivo dichiarato da Valve è duplice. Da un lato rendere più leggibile il quadro dei traguardi già raggiunti, dall’altro aiutare i giocatori a individuare quelli collegati che restano ancora da conquistare. Un approccio che, almeno sulla carta, dovrebbe rendere la consultazione degli achievement meno dispersiva soprattutto nei giochi più corposi.

Barre di avanzamento e trofeo per chi completa un set

Ogni gruppo di obiettivi dispone di una propria barra di avanzamento. In pratica i progressi non vengono più misurati solo sul totale complessivo del gioco ma anche su ciascun set, così diventa immediato capire a che punto si è arrivati con il gioco base e quanto manca per chiudere i traguardi di un determinato DLC. Una distinzione che fino a ora su Steam non era possibile ottenere in modo così diretto.

C’è poi un incentivo in più per chi punta al completamento. Portando a termine tutti gli obiettivi di un set si riceve un apposito trofeo chiamato “set complete”, cioè set completato, che resta visibile e certifica il risultato raggiunto in quel gruppo specifico di traguardi.

Fonte: TecnoAndroid