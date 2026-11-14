Windows 11 KB5132061 non si installa, sospetti su Windows Sandbox

Il consueto appuntamento con il Patch Tuesday di Windows 11 stavolta non è filato liscio per tutti. Come accade ogni secondo martedì del mese, Microsoft ha distribuito i suoi aggiornamenti cumulativi, ma uno dei pacchetti sembra incontrare qualche ostacolo di troppo durante l’installazione. Nel mirino c’è la patch identificata dal codice KB5132061, destinata alle versioni 26H2, 25H2 e 24H2 del sistema operativo, cioè quelle più diffuse tra gli utenti consumer. E il colpevole, almeno secondo le prime analisi della community, potrebbe essere una funzione che in pochi avrebbero messo in cima alla lista dei sospettati, ovvero Windows Sandbox.

Le segnalazioni raccontano tutte più o meno la stessa storia. Molti utenti che hanno provato a installare il pacchetto si sono ritrovati davanti a una procedura che non arriva mai a conclusione, con il sistema che restituisce una serie di codici di errore differenti tra cui 0x800f0993, 0x800f0989, 0x800f0915 e 0x80070306. Un dettaglio non trascurabile riguarda le altre edizioni di Windows 11. Le patch rilasciate per la 23H2 e per la 26H1 non sembrano infatti coinvolte, segno che l’intoppo resta circoscritto ai tre rami indicati.

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Il ruolo di Windows Sandbox e quel file che manca

Al momento Microsoft non ha diffuso alcuna comunicazione ufficiale sulla vicenda. A muoversi è stata quindi la community, che ha provato a ricostruire cosa accade dietro le quinte. Il punto di partenza è il file CBS.log, il registro in cui Windows annota tutte le operazioni legate alla manutenzione del sistema, compresa l’installazione degli update e dei componenti opzionali. Spulciando questo log nel dettaglio è saltato fuori un errore STATUSOBJECTPATHNOTFOUND, collegato all’assenza di un file preciso chiamato Professional.xml, che normalmente si trova nella cartella WinSxS.

Ma non è l’unico indizio. Nello stesso registro compariva anche il messaggio “Failed to recreate container base images: HRESULTFROMWIN32(ERRORPATHNOT_FOUND)”, che in parole semplici segnala l’impossibilità di ricreare le immagini di base di un container perché un percorso non viene trovato. Ed è proprio qui che entra in gioco Windows Sandbox. Il file Professional.xml, a quanto risulta, è necessario alla funzione per rigenerare le immagini di base del suo ambiente virtualizzato. Senza quel tassello il meccanismo andrebbe in crisi, e questo spiegherebbe perché il pacchetto cumulativo non riesce a completarsi su alcune macchine.

Come è stato aggirato l’ostacolo

A rafforzare l’ipotesi c’è la testimonianza di almeno un utente colpito dal malfunzionamento, che ha confermato di avere Windows Sandbox attiva sul proprio computer. Il caso è interessante perché gli strumenti di riparazione più comuni, cioè DISM e SFC, non avevano sortito alcun effetto. La soluzione è arrivata per una strada molto più semplice. È bastato disattivare la funzione e riavviare il PC per riuscire finalmente a installare KB5132061 senza ulteriori intoppi, dopo che i tentativi precedenti si erano tutti arenati sugli stessi errori.

Resta però un aspetto ancora poco chiaro per chi si affida a questo ambiente isolato. I primi riscontri non indicano infatti cosa succeda quando si prova a riabilitare Windows Sandbox una volta che il sistema è passato alla nuova build distribuita con il Patch Tuesday.

Fonte: TecnoAndroid