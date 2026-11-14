Fiat Argo X: la Grande Panda per il Brasile cambia fiancate

Mentre in Italia e nel resto d’Europa la Fiat Grande Panda continua a guadagnare terreno senza troppi clamori, in Sud America si prepara al debutto la sua parente più stretta. Si chiama Fiat Argo X ed è, di fatto, la versione pensata per il mercato brasiliano della compatta che da noi sta conquistando parecchi automobilisti. Le due vetture condividono la stessa piattaforma e molte soluzioni, ma tra l’una e l’altra non mancano differenze sottili, sia sul piano estetico sia su quello tecnico.

L’arrivo della nuova Argo X fa parte dell’offensiva di prodotto che il marchio torinese sta portando avanti in Sud America, un territorio dove Fiat raccoglie da sempre fortune e successi e dove le auto compatte rappresentano il cuore della domanda. Partire dalla Grande Panda consente al costruttore di proporre un modello già collaudato, senza dover ricominciare da zero con un progetto completamente nuovo. Il lancio commerciale è atteso nei prossimi mesi, anche se una data precisa non è ancora stata comunicata. L’anteprima però è già stata celebrata con un evento organizzato nello stabilimento Stellantis di Betim, in Brasile.

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Dalla Grande Panda alla Argo X, le differenze nel design

Guardando le due auto una accanto all’altra, le somiglianze saltano subito all’occhio, a partire dalle proporzioni. C’è però un dettaglio che le distingue in modo netto e riguarda le fiancate. Sulla Grande Panda il nome del modello è impresso in rilievo nella lamiera delle portiere, una scelta grafica che contribuisce parecchio a definirne il carattere. Sulla Argo X invece la scritta Panda sparisce del tutto e lascia spazio a superfici lisce su entrambe le porte.

Anche il posteriore riserva qualche cambiamento. Il grande logo Fiat in rilievo che campeggia sul portellone della vettura europea viene sostituito da un marchio applicato, più scuro e collocato in posizione centrale. Sulla modanatura scura dello stesso portellone compare poi il nome Argo X nella parte sinistra, mentre sul lato destro trova posto l’indicazione della motorizzazione. Una sfumatura in più rispetto alla Grande Panda, che in quella stessa zona mette invece in evidenza il proprio nome.

Motori e prezzi della versione brasiliana

Fiat non ha ancora ufficializzato le caratteristiche tecniche della Fiat Argo X, ma le indiscrezioni circolate sulla stampa locale parlano di due motorizzazioni. Alla base della gamma dovrebbe esserci il 1.0 Firefly aspirato, un tre cilindri capace di erogare fino a 75 CV alimentato a etanolo e 71 CV con la benzina. In questo caso la trasmissione sarebbe affidata a un cambio manuale a cinque marce, una configurazione pensata per tenere sotto controllo i costi e mantenere l’auto accessibile a un pubblico ampio.

Per gli allestimenti più ricchi si fa invece il nome del 1.0 Turbo 200 Hybrid, sempre a tre cilindri, con 116 CV di potenza e una coppia massima di 200 Nm. Questo propulsore sarebbe affiancato da un sistema mild hybrid a 12 volt e abbinato a una trasmissione automatica CVT con sette rapporti simulati, una soluzione che punta a rendere la guida più fluida soprattutto nel traffico cittadino.

Sul fronte dei listini mancano ancora indicazioni ufficiali da parte della casa. Le anticipazioni provenienti dal Brasile collocano la nuova compatta in una forbice compresa tra 95.000 e 120.000 real, cioè all’incirca tra 15.500 e 19.600 euro. Una fascia di prezzo che permetterebbe alla Argo X di posizionarsi sopra l’attuale Argo, destinata a restare in produzione, senza però sovrapporsi del tutto alla gamma Pulse. Il listino definitivo sarà uno degli elementi decisivi per capire quanto la versione brasiliana della Grande Panda riuscirà a essere competitiva sul mercato locale.

Fonte: TecnoAndroid