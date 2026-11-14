Pebblebee Clip 5 Cranberry e Champagne: dal vivo brillano meno

Le nuove colorazioni a tema festivo dei tracker Pebblebee per Android Find Hub sono già disponibili, ma questa volta il risultato non convince del tutto. L’ultima uscita della serie Clip 5 potrebbe infatti essere il primo vero passo falso dell’azienda, perché l’atmosfera natalizia promessa dalle immagini promozionali non si ritrova nel prodotto reale. Le tinte sono gradevoli, questo sì, ma manca proprio quel tocco scintillante che avrebbe dovuto renderle speciali.

Per tutto l’anno Pebblebee ha proposto varianti di colore a tempo limitato del suo localizzatore Clip 5, un piccolo dispositivo pensato per funzionare sia con la rete Find Hub di Google sia con Apple Find My. Si tratta di una strategia ormai consolidata, che ha portato sul mercato diverse edizioni speciali una dopo l’altra. Il nuovo lotto arrivato questa settimana comprende due tonalità chiamate Cranberry e Champagne, pensate evidentemente per accompagnare il periodo delle feste.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cranberry e Champagne convincono meno dal vivo

Nelle foto di marketing la nuova coppia di colori fa la sua figura. Il problema emerge quando i tracker si osservano da vicino, fuori dalle immagini curate del catalogo. È la prima volta che le tinte proposte da Pebblebee sembrano mancare l’obiettivo una volta tenute in mano, e la differenza rispetto alle aspettative si nota abbastanza.

La variante Cranberry sfoggia un bel rosso, piacevole e ben riuscito nella sostanza. Tuttavia i riflessi brillanti e quei piccoli punti luminosi visibili nelle immagini ufficiali non rendono altrettanto bene nella realtà. L’effetto glitterato che doveva dare quel tocco in più semplicemente non si percepisce come promesso, e il colore finisce per apparire più sobrio di quanto ci si aspetterebbe.

Con Champagne la questione si fa ancora più evidente. Il localizzatore si presenta con un beige molto spento, quasi neutro, privo della lucentezza che compare in alcune foto della scheda prodotto. Chi si aspetta un oggetto vistoso e luccicante rischia insomma di rimanere un po’ deluso. I due dispositivi restano comunque piacevoli da vedere, solo che non hanno l’aspetto appariscente e festoso suggerito dalla campagna promozionale. Quella promessa di un pizzico di brillantezza in più purtroppo non si traduce nella vita reale.

Stesso hardware e sconti per il Black Friday

La buona notizia è che sotto la scocca non cambia nulla. Le nuove edizioni del Pebblebee Clip 5 mantengono esattamente lo stesso hardware delle versioni precedenti, a partire dalla batteria ricaricabile tramite porta USB di tipo C. Resta anche il supporto doppio, che permette di usare il tracker sia con Android Find Hub sia con Apple Find My, una caratteristica che lo rende flessibile per chi utilizza dispositivi di entrambi gli ecosistemi.

Non manca nemmeno la sirena da 130 dB, utile per individuare rapidamente chiavi, borse o altri oggetti smarriti nelle vicinanze. Il prezzo è quello di sempre, pari a circa 32 euro, quindi le nuove colorazioni non comportano alcun sovrapprezzo rispetto alle varianti standard. In pratica cambia soltanto l’estetica, mentre le funzioni restano identiche.

Chi preferisce tonalità più vivaci può ancora orientarsi sulle edizioni precedenti. Le colorazioni Hotline Pink e Techno Lime sono infatti ancora acquistabili, sempre per un periodo limitato. Sul sito ufficiale di Pebblebee è inoltre attiva una promozione dedicata al Black Friday, che garantisce uno sconto dal 20 al 30% sull’acquisto di più tracker inserendo il codice BFCM26 al momento del pagamento.

Fonte: TecnoAndroid