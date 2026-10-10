Windows 11, il Patch Tuesday di ottobre cambia Esplora File

Il Patch Tuesday di ottobre per Windows 11 si annuncia particolarmente corposo. La distribuzione degli aggiornamenti mensili è prevista per il 13 ottobre, come sempre il secondo martedì del mese, e porterà con sé una serie di migliorie e funzioni nuove pensate per rifinire l’esperienza d’uso del sistema operativo. Microsoft in questi mesi ha lavorato parecchio per rimettere in sesto la sua piattaforma, dopo un periodo piuttosto lungo di critiche che hanno toccato un po’ qualsiasi aspetto del sistema, e questo pacchetto sembra un ulteriore passo nella stessa direzione.

Esplora File più intelligente e nuove opzioni di accessibilità

Si parte da una novità legata all’accessibilità, cioè la possibilità di aprire tutte le app già massimizzate. Attenzione però perché non si tratta della modalità a schermo intero. L’effetto è lo stesso che si ottiene premendo il quadratino nella barra del titolo di una finestra.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Gli interventi più numerosi riguardano Esplora File. Il gestore dei file permetterà di visualizzare in anteprima anche i documenti HTML scaricati, a patto che l’utente confermi esplicitamente l’avviso di sicurezza, mentre i PDF verranno mostrati in automatico. La pagina Home diventa più furba e ricorda quali sezioni sono state espanse o compresse, così il layout personalizzato resta intatto da una sessione all’altra. Ritoccato anche il pannello Dettagli, che offre miniature più affidabili per i file archiviati nel cloud e una disposizione delle informazioni riorganizzata per renderle più semplici da consultare.

C’è poi una versione rinnovata di Lente di ingrandimento. Qui i cambiamenti sono soprattutto estetici e si concentrano sulla barra degli strumenti, che ora sfoggia icone più in linea con il linguaggio grafico di Windows 11.

Touchpad, tasto Copilot e WinRE: le altre novità

Chi possiede un portatile con Precision Touchpad potrà attivare nuove modalità di scorrimento. Tra queste figura lo scroll verticale con un solo dito lungo i bordi della superficie, oltre alla possibilità di proseguire lo scorrimento con un gesto continuo senza mai sollevare il dito.

Novità anche per il tasto Copilot, presente su alcuni computer più recenti. Sarà possibile rimapparlo assegnandogli nuove funzioni, facendolo comportare come il tasto Ctrl destro oppure come il tasto Menu contestuale. Fa il suo debutto inoltre un nuovo widget dedicato a suggerimenti rapidi e consigli sull’uso del sistema.

Un miglioramento meno appariscente ma decisamente utile tocca Windows Recovery Environment, conosciuto anche come WinRE. L’ambiente di ripristino è ora in grado di riconnettersi automaticamente alle reti WiFi già configurate nel sistema principale, e questo semplifica parecchio le operazioni di recupero. Sul fronte più leggero arrivano anche gli Emoji 17.0.

Cosa sparisce e come arriveranno gli aggiornamenti

Non mancano le rinunce. Microsoft ha infatti eliminato la funzione PC to PC Migration, che consentiva di trasferire file e impostazioni direttamente da un vecchio computer durante la configurazione iniziale di un nuovo dispositivo.

Come ormai accade con regolarità, buona parte delle funzionalità verrà attivata in modo graduale attraverso il sistema Controlled Feature Rollout. Questo significa che non tutti gli utenti troveranno subito le novità appena installato l’aggiornamento e potrebbe servire qualche giorno, o qualche settimana, prima che compaiano su ogni macchina. Il pacchetto di ottobre segna anche un passaggio particolare, perché sarà l’ultimo aggiornamento destinato a Windows 11 24H2.

Fonte: TecnoAndroid