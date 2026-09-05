Windows 11, addio ai promemoria OneDrive: arriva il vero rifiuto

Chi installa Windows 11 da zero conosce bene quella schermata che propone il backup delle cartelle personali su OneDrive, e sa anche quanto sia stato scomodo, fino a oggi, provare a dire no. Microsoft sta cambiando proprio quel passaggio, uno dei più contestati dell’intera configurazione iniziale del sistema operativo, sostituendo la raffica di promemoria con una possibilità che sembra banale ma che mancava: un vero e proprio opt out, cioè la facoltà di rifiutare il backup e chiudere lì il discorso.

La differenza non è di poco conto. Finora la logica era quella dell’insistenza gentile, o meglio, della gentilezza che si trasforma in assillo: rimandare la scelta significava ritrovarsi lo stesso invito poco dopo, magari sotto forma di notifica, magari all’interno delle impostazioni, con la sensazione che il sistema non avesse davvero registrato la risposta. Ora invece l’utente può indicare chiaramente di non voler attivare il backup automatico, e quella preferenza viene rispettata.

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Perché quella schermata era diventata un problema

Il punto non è mai stato il servizio in sé, che per molti resta comodo, quanto il modo in cui veniva proposto. Una configurazione iniziale dovrebbe accompagnare, non spingere, e invece l’impressione diffusa era quella di un percorso costruito per far scegliere una sola strada. Chi voleva mantenere i propri file soltanto in locale doveva capire dove cliccare, spesso trovando l’opzione di rifiuto meno visibile rispetto al pulsante di conferma. Da qui le critiche, ripetute e piuttosto rumorose, che hanno accompagnato Windows 11 in questa parte del suo percorso.

C’è poi un aspetto pratico che gli utenti hanno segnalato più volte. Attivare il backup delle cartelle su OneDrive senza rendersene conto può portare a piccoli disordini quotidiani: file che sembrano spariti perché in realtà si trovano in un percorso diverso, spazio cloud che si esaurisce rapidamente, sincronizzazioni avviate nei momenti meno opportuni. Nulla di irreparabile, ma abbastanza per generare frustrazione in chi non ha familiarità con la struttura delle cartelle o con il funzionamento del cloud.

Un cambio di approccio da parte di Microsoft

La mossa di Microsoft va letta come un ritocco a un’abitudine consolidata più che come una rivoluzione tecnica. Non cambia il servizio, non cambiano le funzioni, cambia il tono della richiesta. E il tono, in un sistema operativo usato ogni giorno da centinaia di milioni di persone, conta parecchio: la differenza tra una proposta e una pressione si misura proprio nella possibilità di rifiutare senza dover ripetere il rifiuto tre volte.

Resta il fatto che chi vuole usare il backup su cloud non perde nulla. L’opzione continua a essere disponibile, ben visibile, attivabile in qualsiasi momento anche dopo la prima configurazione. Semplicemente non sarà più l’unica scelta comoda, e i promemoria non torneranno a battere sullo stesso tasto quando la risposta è già stata data.

Per chi segue da tempo le vicende di Windows 11, questo intervento si inserisce in una serie di aggiustamenti che riguardano l’esperienza d’uso più che le prestazioni. Piccole correzioni di rotta, dettate quasi sempre dalle segnalazioni di chi il sistema lo usa davvero, e che in questo caso vanno nella direzione richiesta a gran voce: lasciare all’utente il controllo su dove finiscono i propri documenti, le proprie foto, i propri file di lavoro.