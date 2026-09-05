Volantino Action: powerbank a 7,95€ e sedia gaming a 49,95€

Chi passa spesso davanti a un punto vendita dell’insegna olandese sa già come funziona, ma questa volta il volantino Action merita più di un’occhiata distratta: le nuove offerte restano valide fino al 10 settembre e mettono in fila prodotti di tecnologia e casa a prezzi che, sinceramente, fanno un certo effetto. Si parte da meno di cinque euro e si arriva a poco meno di cinquanta, con una selezione che va dalla powerbank alla sedia da gaming, passando per caricabatterie, illuminazione e cura dei capelli. La logica è quella di sempre, prezzi bassi e assortimento che cambia di settimana in settimana. Chi cerca l’affare deve muoversi in fretta, perché le promozioni valgono fino a esaurimento scorte e certi articoli spariscono dagli scaffali nel giro di pochi giorni.

Ricarica e accessori, il cuore delle offerte Action

Il pezzo forte per chi viaggia è la powerbank Philips a 7,95 euro. Capacità da 10.000 mAh, quindi abbastanza energia per riportare uno smartphone dal rosso al 100 per cento fino a due volte, senza dover cercare una presa in aeroporto o in stazione. A quella cifra è più un acquisto d’impulso che una scelta ponderata, e va benissimo così.

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Allo stesso identico prezzo, sempre 7,95 euro, si trova il caricabatterie rapido GaN Sitecom. Qui l’interesse è tecnico: doppio ingresso, uno USB-C per i dispositivi compatibili con la ricarica PD e uno USB-A per tutto il resto, con una potenza complessiva di 65 watt. La tecnologia GaN permette di contenere le dimensioni rispetto ai caricatori tradizionali, il che significa un mattoncino piccolo da infilare nello zaino invece del solito alimentatore ingombrante. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui nero e bianco.

Per chi dedica qualche minuto in più allo specchio la mattina, c’è l’Airstyler 5 in 1 ELLE a 15,95 euro. Nella confezione arrivano vari accessori tra spazzole e phon, pensati per asciugare e dare la piega senza passare dal parrucchiere. Non è un prodotto da salone professionale, ma a quella cifra copre gran parte delle esigenze quotidiane.

Comfort, campanelli e luci nel nuovo volantino

L’articolo che probabilmente attirerà più attenzione è la sedia da gaming a 49,95 euro. Nera con inserti rossi, il classico look da postazione da battaglia, ma il vero punto è il comfort ergonomico: schienale reclinabile e braccioli regolabili. Utile a chi gioca per ore, certo, e altrettanto utile a chi lavora davanti a un monitor per l’intera giornata e sente la schiena protestare verso metà pomeriggio. A cinquanta euro scarsi diventa una delle proposte più concrete dell’intero volantino.

Chiudono la selezione due prodotti piccoli ma azzeccati. Il campanello portatile senza fili Smartwares costa 4,99 euro e non richiede alcuna installazione, quindi niente cavi, niente fori nel muro, niente elettricista da chiamare. Si posiziona e funziona, il che lo rende perfetto anche per chi vive in affitto.

Poi c’è il pannello LED Baltimore a 9,99 euro, con diametro di 29 centimetri e una resa luminosa da 1200 lumen. Disponibile in diversi colori, con telecomando incluso nel prezzo, si presta bene a corridoi, ripostigli o stanze dove il vecchio punto luce non basta più. La possibilità di regolare tutto a distanza, a quella cifra, è un dettaglio che di solito si paga parecchio di più.