Task Manager lento su Windows 11: perché la priorità non basta

Capita a molti utenti di Windows 11. Il sistema rallenta all’improvviso, un’applicazione si prende tutta la CPU oppure il desktop smette di rispondere. Il gesto istintivo è premere CTRL+MAIUSC+ESC per aprire il Task Manager e chiudere il processo colpevole. Eppure succede, in modo quasi beffardo, che proprio lo strumento pensato per riprendere il controllo del PC diventi lentissimo o resti del tutto immobile.

Viene spontaneo chiedersi perché Microsoft non assegni semplicemente al gestore attività una priorità più alta, così da garantirgli le risorse necessarie anche con il computer sotto sforzo. A spiegarlo è Raymond Chen, storico ingegnere della casa di Redmond, in un intervento del 27 ottobre 2026. Le sue osservazioni gettano una luce diversa anche sul progetto originale realizzato negli anni ’90 da Dave Plummer.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Perché una priorità più alta non basta

Windows gestisce i thread con uno scheduler basato sulle priorità, che tramite un meccanismo di prelazione decide chi può usare i core della CPU e per quanto tempo. In condizioni normali le risorse vengono distribuite senza intoppi, ma quando tanti thread si contendono il processore anche i programmi incaricati di monitorare e amministrare il sistema finiscono per rallentare. Chen chiarisce un punto fondamentale: avere la precedenza non significa poter eseguire subito qualsiasi operazione.

Il nodo sono i lock, cioè i meccanismi di sincronizzazione che impediscono a più thread di accedere nello stesso momento a una determinata risorsa. Se Task Manager deve acquisire un lock già occupato da un thread meno importante, anche ottenendo immediatamente la CPU non può proseguire finché la risorsa non viene rilasciata. Le cose peggiorano quando quel thread è impegnato in attività lente, ad esempio la lettura di un file attraverso la rete. Esiste poi la cosiddetta inversione di priorità, in cui un thread importante resta bloccato in attesa di una risorsa posseduta da uno meno rilevante, a sua volta rallentato da altri ancora.

Windows dispone di un meccanismo chiamato AutoBoost che in certe condizioni alza temporaneamente la priorità del thread che detiene la risorsa, aiutandolo ad andare avanti. Se però l’operazione dipende dal disco, dalla rete o da altre componenti lente, spingere sulla CPU non cancella l’attesa. Lo stesso vale per l’interfaccia grafica, perché Task Manager deve creare finestre, elaborare messaggi e aggiornare l’elenco dei processi usando componenti condivisi con tutte le altre applicazioni. Anche portarlo in primo piano offre qualche vantaggio grazie agli incrementi temporanei di priorità già previsti da Windows, ma non assicura che ogni elemento necessario sia libero.

Il lavoro di Plummer e i rischi del tempo reale

Il ragionamento di Chen diventa ancora più interessante se messo accanto a quanto raccontato da Plummer, autore del Task Manager di Windows NT. Quel programma era estremamente leggero, con un eseguibile sotto gli 80 KB, poche dipendenze e un sistema intelligente di aggiornamento dell’interfaccia. L’obiettivo era restare reattivo nei momenti critici evitando caricamenti superflui e ridisegni grafici eccessivi.

Le due visioni in realtà non si contraddicono. Plummer descrive le scelte progettuali che rendono lo strumento efficiente e affidabile, Chen ricorda che nemmeno il software meglio scritto può sottrarsi del tutto alle dipendenze dal sistema operativo. Ridurre drasticamente le probabilità di blocco non equivale a rendere un programma immune. Già nel giugno 2010 Chen aveva affrontato il tema parlando dei pericoli della priorità in tempo reale, spiegando che una precedenza eccessiva potrebbe sottrarre CPU ai componenti che gestiscono tastiera, mouse e grafica. Il paradosso sarebbe un Task Manager davanti a tutti gli altri processi ma impossibile da usare.

Cosa fare quando Task Manager non risponde in Windows 11

Se CTRL+MAIUSC+ESC non dà risultati conviene tentare qualche strada alternativa prima del riavvio forzato. La combinazione CTRL+ALT+CANC apre la schermata di sicurezza, da cui è possibile avviare il gestore attività, disconnettere l’utente o riavviare il PC, anche se nei casi più gravi può rallentare pure questa.

Un’altra opzione è la funzione Termina attività nella barra delle applicazioni. Nelle versioni recenti di Windows 11 si abilita da Impostazioni, Sistema, Avanzate, mentre in quelle precedenti si trova tra le opzioni Per sviluppatori. Una volta attiva permette di chiudere un’applicazione dal menu contestuale della sua icona senza passare dal Task Manager.

Se il terminale risponde ancora si può usare il comando taskkill con la sintassi taskkill /f /im nomeprogramma.exe, sostituendo il nome dell’eseguibile con quello del programma bloccato. La chiusura forzata può però far perdere le modifiche non salvate, e nessuna di queste alternative è infallibile perché anch’esse dipendono dal corretto funzionamento di diversi componenti del sistema operativo.

Fonte: TecnoAndroid