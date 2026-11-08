Il catalogo di Netflix si prepara a salutare una delle produzioni più apprezzate dalla critica degli ultimi anni. The Great lascerà infatti la piattaforma il 12 novembre, e chi non l’ha ancora vista ha a disposizione poche settimane per recuperarla prima che venga rimossa. Una notizia che farà storcere il naso a parecchi appassionati, perché parliamo di una serie che, pur avendo avuto una vita più breve di quanto meritasse, continua ancora oggi a conquistare nuovi spettatori.

Il meccanismo, a dirla tutta, non sorprende più nessuno. Netflix è un servizio in continuo movimento e, come succede con qualsiasi piattaforma in abbonamento, film e serie tv non restano disponibili per sempre. I titoli arrivano, rimangono per un certo periodo e poi se ne vanno, spesso lasciando spazio a novità che spingono più in alto nelle classifiche dei contenuti più visti. È la normale rotazione di un catalogo streaming, che si rinnova di mese in mese seguendo logiche di licenze e accordi difficili da intercettare per il pubblico.

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Una serie cancellata troppo presto

Tra i numerosi titoli in uscita dalla piattaforma, però, la partenza di The Great pesa più di altre. La serie è stata cancellata dopo appena tre stagioni, una decisione che all’epoca aveva lasciato con l’amaro in bocca gran parte di chi l’aveva seguita fin dall’inizio. Tre stagioni sono poche per una storia che aveva ancora parecchio da raccontare, eppure bastano per capire perché in tanti continuino a considerarla una piccola perla.

Il motivo principale sta nel tono. The Great si è fatta notare soprattutto per la sua ironia irriverente, un modo di raccontare che non ha paura di essere sfacciato e che riesce a mescolare risate e momenti più intensi senza perdere il filo. Non capita spesso di trovare una serie capace di mantenere questo equilibrio così a lungo, e proprio questa caratteristica l’ha resa un titolo da passaparola, di quelli che si consigliano agli amici con una certa insistenza.

C’è poi un altro elemento che ha contribuito al successo della produzione, ovvero un cast di grandi nomi. Interpreti di livello che hanno saputo dare spessore ai personaggi e rendere credibile anche il registro più eccentrico della scrittura. Un insieme di fattori che spiega perché, nonostante lo stop forzato, la serie non sia mai davvero sparita dai radar.

Quando la serie lascerà Netflix

La data da segnare sul calendario è una sola. A partire dal 12 novembre The Great non sarà più disponibile su Netflix, quindi chi vuole vederla per la prima volta oppure concedersi un rewatch dovrebbe organizzarsi per tempo. Tre stagioni non sono un impegno impossibile, anzi, si prestano bene a una visione distribuita su qualche serata, magari senza l’ansia di dover correre all’ultimo momento.

Fonte: TecnoAndroid