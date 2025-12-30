WhatsApp Web si evolve con l’introduzione delle videochiamate

WhatsApp Web è una delle più geniali invenzioni del mondo della messaggistica istantanea. Questa versione della piattaforma di Meta permette agli utenti di scambiarsi i messaggi anche tramite browser. Ciò comporta che alcune delle azioni che si svolgono sull’applicazione di WhatsApp presente sullo smartphone, si possono anche svolgere su pc e tablet.

Per utilizzare WhatsApp Web bisogna in maniera molto semplice collegare il proprio account WhatsApp scansire un QR code. Con WhatsApp Web, gli utenti possono tranquillamente inviare e ricevere i messaggi, condividere contenuti multimediali e anche visualizzare gli aggiornamenti di stato. Ma d’ora in poi, le azioni che si potranno effettuare con WhatsApp Web saranno molte di più.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

WhatsApp Web si aggiorna con nuove funzioni da svolgere

Fino a questo momento, WhatsApp Web ha avuto delle limitazioni rispetto alla sua versione per smartphone. Una mancanza importante della versione per browser e sicuramente l’impossibilità di effettuare chiamate vocali e videochiamate. Per fortuna, adesso tutto ciò sta per cambiare.

WhatsApp web, infatti, sta per fare un enorme passo avanti nei confronti degli utenti. Anche sulla versione per browser verranno a breve introdotte le chiamate vocali e le videochiamate.

Si tratta di un cambiamento davvero significativo, che va incontro alle esigenze degli utenti che utilizzano spesso questa versione di WhatsApp. Le differenze fra le diverse versioni di WhatsApp si riducono dunque al minimo, con la possibilità per gli utenti di gestire anche direttamente dal browser le notifiche relative a queste nuove funzioni.

Gli utenti, dunque anche su WhatsApp web avranno il pieno controllo delle funzioni relative alle chiamate vocali e alle videochiamate. Queste nuove funzioni al momento non sono ancora disponibili per tutti, ma probabilmente nei prossimi mesi potrebbero gradualmente essere distribuite a tutti gli utenti. In questa maniera si migliorerà davvero tanto il lavoro svolto dagli utenti tramite questa versione che è WhatsApp Web.