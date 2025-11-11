WhatsApp Web introduce il nuovo media hub: trovare foto e file diventa più semplice

WhatsApp sta testando una nuova funzione dedicata alla gestione dei file multimediali, pensata per rendere più immediata la ricerca di foto, video, GIF, documenti e link condivisi nelle chat. Il nuovo media hub, segnalato dal portale WABetaInfo, è attualmente in fase di sperimentazione sull’app WhatsApp per macOS e sulla versione web del servizio, e consente di visualizzare in un’unica schermata tutti i contenuti recenti inviati o ricevuti.

L’obiettivo è semplificare la consultazione dei media senza dover aprire singolarmente ogni conversazione. Quante volte capita di ricordare un file ricevuto su WhatsApp ma non da chi? Il media hub risponde proprio a questa esigenza, offrendo un punto di accesso rapido e ordinato ai contenuti più recenti scambiati sulla piattaforma.

Come funziona il nuovo media hub

Ci sarà un nuovo pulsante all’interno della barra laterale di WhatsApp che consentirà agli utenti di accedere alla funzione. Dopo aver aperto la sezione, ecco disponibili solo i file condivisi di recente, lasciando fuori quelli più datati che restano raggiungibili entrando nelle raccolte delle varie chat singolarmente. È comunque possibile filtrare i risultati in base al mittente o a eventuali didascalie, per affinare la ricerca e trovare più velocemente ciò che serve.

Il media hub include anche funzioni di selezione multipla, che permettono di gestire più elementi contemporaneamente: si possono eliminare, inoltrare o aggiungere ai preferiti diversi file con un’unica operazione. Inoltre, è possibile ordinare i contenuti per data o dimensione, una soluzione utile per individuare rapidamente i file che occupano più spazio nella memoria e valutare se eliminarli.

Disponibilità e prospettive

Per ora il test è riservato a un numero limitato di utenti su macOS e WhatsApp Web, ma i risultati positivi potrebbero portare presto a un rilascio più ampio. La funzione si inserisce nel percorso di aggiornamento costante con cui Meta sta migliorando la gestione dei contenuti, soprattutto su desktop, dove l’organizzazione dei file può risultare più complessa rispetto alle versioni mobili.

Se il rollout sarà confermato, il media hub diventerà uno strumento prezioso per chi utilizza WhatsApp per lavoro o per scambi frequenti di documenti e immagini, garantendo un accesso più rapido e ordinato ai file condivisi.