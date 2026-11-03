WhatsApp suggerisce l’ultima foto in chat: due modalità in test

Su WhatsApp sta arrivando una novità pensata per rendere più rapida la condivisione dei contenuti. L’ultima foto o l’ultimo video salvato sullo smartphone può ora comparire direttamente nella chat, proprio accanto al campo in cui si scrivono i messaggi. La funzione è in rilascio graduale su Android e iOS e permette di preparare l’invio di un file senza doverlo andare a cercare nella galleria, evitando così il solito giro tra cartelle e miniature.

Il meccanismo nasce da un’abitudine molto diffusa. Si scatta una foto o si salva un’immagine e poco dopo la si vuole mandare a qualcuno. Con i nuovi suggerimenti multimediali l’app di messaggistica prova ad anticipare questo gesto mettendo in evidenza il contenuto più recente, così da averlo già a portata di dito nel momento in cui si apre una conversazione.

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Due modalità diverse per mostrare l’anteprima

Credits: TecnoAndroid

Per ora i suggerimenti si presentano in due forme distinte. In alcuni casi appare un piccolo avviso sopra il campo di testo, con l’anteprima del contenuto e un pulsante per chiuderlo. Altri utenti trovano invece la miniatura direttamente nella barra della chat, nello spazio dove normalmente si trova l’icona della fotocamera. È evidente che WhatsApp stia mettendo alla prova entrambe le soluzioni, anche se ogni utente ne vedrà soltanto una delle due.

Un aspetto importante riguarda la tutela della privacy. Toccando il suggerimento la foto o il video non vengono spediti subito al destinatario ma passano prima dall’editor multimediale. Da qui si può controllare con calma cosa si sta per mandare, aggiungere una didascalia o qualche adesivo oppure annullare del tutto l’operazione. Una scelta sensata, perché impedisce che un tocco involontario porti a condividere per errore immagini personali.

La funzione non fa alcuna differenza tra fotografie scattate con la fotocamera, screenshot, immagini scaricate da Internet o video salvati da altre applicazioni. L’unico criterio preso in considerazione è il momento in cui il file è stato aggiunto alla galleria. In pratica l’app propone sempre l’elemento più recente, a prescindere da dove arrivi. Chi ha appena catturato uno screenshot, per esempio, se lo vedrà suggerito anche se magari intendeva inviare uno scatto fatto qualche minuto prima.

Come disattivare i suggerimenti e quando arriveranno a tutti

L’opzione è attiva per impostazione predefinita ma chi preferisce farne a meno può spegnerla in pochi passaggi. Basta aprire le impostazioni di WhatsApp, entrare nella sezione Chat e disabilitare la voce Suggerimenti multimediali recenti. Da quel momento le anteprime smetteranno di comparire nelle conversazioni. Si tratta di un controllo utile per chi trova poco pratico vedersi proporre in chat le ultime immagini salvate o semplicemente preferisce continuare a scegliere i file dalla galleria come ha sempre fatto.

Al momento la novità è visibile soltanto su una parte degli account, anche tra chi utilizza le versioni più aggiornate dell’app per Android e iOS. Chi non trova ancora la funzione non deve quindi pensare a un malfunzionamento, perché il proprio profilo potrebbe semplicemente non essere stato ancora raggiunto dal rilascio graduale. La distribuzione proseguirà nelle prossime settimane, senza una data precisa per il completamento.

Fonte: TecnoAndroid