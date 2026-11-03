Samsung Galaxy S27 Ultra, nuove immagini online con confronti | FOTO

Il design di Galaxy S27 Ultra inizia a prendere forma, almeno in modo indiretto. Il debutto ufficiale del prossimo top di gamma Samsung è ancora piuttosto lontano, eppure un dummy fisico costruito partendo dai file CAD circolati tra le indiscrezioni permette già di farsi un’idea abbastanza concreta di come potrebbe apparire il telefono. E il cambiamento più evidente riguarda proprio la parte posteriore.

Rispetto alla generazione attuale salta subito all’occhio la modifica al gruppo fotocamere, che oltre ad avere un aspetto diverso risulta collocato più in alto sulla scocca. Non si tratterebbe però di un semplice ritocco estetico pensato per distinguere il nuovo modello dal vecchio. Dietro questa scelta potrebbe esserci infatti una motivazione molto pratica, legata a come il telefono viene usato ogni giorno.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Fotocamere più in alto per lasciare spazio agli accessori magnetici

Credits: TecnoAndroid

L’ipotesi più convincente è che il produttore coreano voglia liberare la zona centrale e quella inferiore del retro, così da lasciare più margine agli accessori magnetici come caricabatterie e power bank in stile MagSafe. Oggi su Galaxy S26 Ultra questi prodotti funzionano grazie a cover compatibili con lo standard Qi2, ma il modulo fotografico piuttosto ingombrante finisce per interferire con alcuni di essi. In certi casi diventa quindi più complicato ottenere un allineamento corretto tra telefono e accessorio.

Credits: TecnoAndroid

Spostare le fotocamere verso l’alto potrebbe ridurre in modo sensibile questo inconveniente, rendendo più semplice agganciare un caricatore o una batteria esterna senza dover cercare ogni volta la posizione giusta. Al momento però non è chiaro se Galaxy S27 Ultra avrà magneti Qi2 integrati direttamente nella scocca oppure se continuerà a servire una cover dedicata per sfruttare questo tipo di ricarica. Su questo punto le immagini del modello non permettono di trarre conclusioni.

S Pen confermata e dimensioni quasi identiche

Credits: TecnoAndroid

Osservando il dummy si nota anche lo slot per la S Pen sul bordo inferiore. È un dettaglio che lascia intendere come Samsung abbia tutta l’intenzione di mantenere anche sulla prossima generazione uno degli elementi più riconoscibili dei Galaxy S Ultra degli ultimi anni. Chi apprezza il pennino integrato, insomma, non dovrebbe trovarsi di fronte a sorprese sgradite.

Credits: TecnoAndroid

Sul fronte delle dimensioni le novità sono praticamente nulle. Galaxy S27 Ultra misurerebbe circa 163,76 x 78,25 x 7,97 mm, mentre l’attuale Galaxy S26 Ultra si ferma a 163,6 x 78,1 x 7,9 mm. Parliamo di differenze minime, difficili da percepire anche tenendo in mano i due dispositivi uno dopo l’altro. La sensazione complessiva dovrebbe quindi restare molto simile a quella che gli utenti del modello attuale conoscono già.

Dal confronto diretto con Galaxy S26 Ultra, Pixel 11 Pro e iPhone 18 Pro emerge poi un ulteriore aspetto legato alla nuova disposizione delle fotocamere. Il design rivisto renderebbe il telefono leggermente più stabile quando viene appoggiato su una superficie piana, come un tavolo o una scrivania. Un po’ di oscillazione rimarrebbe comunque toccando lo schermo in alcuni punti.

Fonte: TecnoAndroid