Sugli smartphone Android il numero di telefono inserito nella SIM può trasformarsi in un filo invisibile che lega tra loro profili che molti preferirebbero tenere ben distinti. Google, infatti, è in grado di associare in automatico quel numero a tutti gli account Google presenti sul dispositivo, senza chiedere una conferma specifica per ciascuno di essi. Un dettaglio che a prima vista sembra tecnico e marginale ma che, a pensarci bene, tocca da vicino il modo in cui si separano vita privata e lavoro sullo stesso telefono.

Basta immaginare una situazione piuttosto comune. Una persona usa un unico smartphone per gestire la posta personale, quella dell’ufficio e magari un terzo profilo riservato ad altre attività. Ognuno di questi spazi nasce con l’idea di restare indipendente dagli altri, con le sue email, i suoi contatti e le sue abitudini. Eppure il numero della SIM finisce per diventare un elemento comune a tutti, un punto di contatto che unisce ciò che era stato pensato per rimanere diviso.

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Una funzione attiva da mesi, notata solo adesso

Va detto con chiarezza che non si tratta di una novità introdotta da poco. La verifica automatica del numero risulta attiva per impostazione predefinita almeno da settembre 2025, quindi è in funzione già da diversi mesi su moltissimi dispositivi. Solo di recente, però, un numero crescente di utenti ha iniziato a farci caso davvero.

A far scattare l’attenzione sono state soprattutto alcune email di notifica arrivate nelle caselle di posta, messaggi che comunicavano l’avvenuta verifica del numero di telefono. Per molti è stata la prima volta in cui si sono accorti che qualcosa era successo dietro le quinte, senza alcun passaggio consapevole da parte loro. Ed è proprio questo l’aspetto che ha sorpreso di più. Non tanto la funzione in sé, quanto il fatto che lavorasse in silenzio, collegando il numero a profili diversi senza che nessuno lo avesse esplicitamente richiesto.

Come funziona l’associazione del numero agli account

Il meccanismo, nella sostanza, è piuttosto lineare. Nel momento in cui si configura un dispositivo Android, Google verifica il numero telefonico e lo collega agli account già presenti sul telefono. Fin qui potrebbe sembrare una semplice procedura di attivazione, di quelle che si attraversano velocemente durante il primo avvio.

Le cose però non si fermano qui. L’associazione coinvolge anche gli account aggiunti successivamente, quindi qualsiasi profilo inserito in un secondo momento può ritrovarsi legato allo stesso numero. Non solo. La procedura può ripetersi anche quando si inserisce una nuova SIM nello smartphone, con il risultato che il collegamento si aggiorna seguendo la scheda in uso.

C’è poi un ultimo elemento da tenere presente, forse quello meno intuitivo. La verifica non avviene una volta sola ma viene ripetuta periodicamente in collaborazione con l’operatore telefonico. Questo controllo ciclico può comportare eventuali costi, a seconda di quanto previsto dal proprio piano tariffario con il gestore.

Fonte: TecnoAndroid