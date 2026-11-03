Google Messaggi, Telefono e Contatti: nuove icone blu e viola

Google Messaggi si prepara a cambiare volto, almeno per quanto riguarda l’aspetto esteriore. Google ha infatti annunciato l’avvio della distribuzione di nuove icone per tre delle app di base presenti sugli smartphone Pixel, cioè Messaggi, Telefono e Contatti. Non è un fulmine a ciel sereno, visto che da qualche tempo circolavano indizi sul fatto che l’azienda stesse lavorando a un rinnovamento più ampio delle proprie applicazioni. Adesso però la novità è diventata ufficiale.

Il contesto aiuta a inquadrare meglio la mossa. Con il debutto della serie Pixel 11 erano già arrivate alcune icone ridisegnate per una manciata di app chiave dell’ecosistema. Questo nuovo intervento prosegue lungo la stessa strada e allarga il restyling ad altri strumenti che gli utenti aprono decine di volte al giorno, spesso senza nemmeno farci caso.

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Un gradiente dal blu al viola per Messaggi, Telefono e Contatti

Le app coinvolte sono tre: Google Messaggi, Phone by Google e Google Contacts. Secondo quanto spiegato dall’azienda, il nuovo design nasce dai feedback raccolti tra gli utenti e non da una scelta estetica calata dall’alto. Il tratto distintivo è un gradiente di colore che parte da un blu scuro e sfuma verso un viola chiaro, applicato in modo uniforme su tutte e tre le applicazioni.

Google sostiene che il risultato sia più nitido e definito proprio grazie a questa sfumatura netta e a bordi facili da leggere anche a colpo d’occhio. C’è poi un altro dettaglio, meno evidente ma comunque presente. La curvatura è stata rivista e le icone risultano più arrotondate rispetto al passato. Piccoli ritocchi, certo, che però finiscono sotto lo sguardo di chiunque sblocchi il telefono più volte nel corso della giornata.

Nessuna novità nelle funzioni e distribuzione graduale

Chi sperava in qualche funzionalità inedita dovrà accontentarsi della grafica. L’azienda ha chiarito che le tre applicazioni, Google Messaggi compreso, non riceveranno alcuna modifica sul piano funzionale. L’obiettivo dichiarato è offrire una schermata home dall’aspetto più elegante e coerente, dove i simboli delle app dialoghino meglio tra loro anziché sembrare usciti da epoche diverse.

Sul fronte delle tempistiche, il rilascio è già partito ma non raggiungerà tutti nello stesso momento. Google parla di un arrivo previsto nelle prossime settimane, quindi è probabile che le nuove grafiche compaiano sui dispositivi piuttosto presto. Come spesso succede con questo genere di aggiornamenti, qualcuno le vedrà quasi subito mentre altri dovranno pazientare qualche giorno in più.

Curiosamente, le reazioni online alle tre nuove icone sono state piuttosto tiepide. Molti utenti hanno invece colto l’occasione per stilare un elenco di altre app Google che, a loro avviso, avrebbero bisogno di una rinfrescata. Non sono mancati nemmeno quelli che hanno approfittato dell’annuncio per chiedere correzioni ad alcuni problemi riscontrati nell’uso quotidiano delle applicazioni stesse.

Per una parte del pubblico la promessa di una schermata più pulita e ordinata può sembrare poca cosa e rischia di passare quasi inosservata. Per altri invece l’armonia visiva dello smartphone conta parecchio, ed è proprio a loro che si rivolge questo aggiornamento estetico pensato per Messaggi, Telefono e Contatti sui Pixel.

Fonte: TecnoAndroid