WhatsApp semplifica la pulizia delle chat: le novità in arrivo su iOS

Anche per l’arrivo del nuovo anno, WhatsApp ha in serbo delle novità davvero interessanti per gli utenti che utilizzano la sua piattaforma.

Il 2025 è stato un anno davvero ricco dal punto di vista di nuove funzionalità per WhatsApp. L’applicazione di Meta ha spinto tanto sia dal punto di vista della sicurezza, effettuando dei miglioramenti per gli utenti, sia integrando nuove funzioni. Alcune sono davvero sensazionali, come ad esempio l’introduzione dell’intelligenza artificiale.

Il 2026 non sarà da meno, perché WhatsApp è già pronto a portare una serie di novità, sempre atte ad ottimizzare l’esperienza sull’applicazione, Che punta sempre di più ha soluzioni ibride più vicine ai social.

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WhatsApp: ecco le novità che riguarderanno iOS

Alcune novità che negli scorsi mesi erano sbarcate su Android, adesso giungeranno anche per gli utenti di iOS. La novità principale riguarda un concetto molto utile per gli utenti, ovvero la pulizia delle chat. Tutti almeno una volta nella vita si sono dovuti interfacciare con la memoria piena, e dunque con la necessità di liberare quanto più spazio possibile da WhatsApp.

La nuova idea di WhatsApp è quella di rendere più semplice l’operazione agli utenti, permettendo una maggiore chiarezza nell’eliminazione dei messaggi e dei file. D’ora in poi, quando si avvierà la pulizia delle proprie conversazioni, apparirà una schermata dedicata che andrà a suddividere i contenuti di quelle chat in delle categorie ben definite. Queste categorie saranno messaggi di testo, contenuti multimediali e messaggi importanti. In questo modo, gli utenti potranno decidere cosa tenere e cosa poter eliminare senza spazio ad errori.

WhatsApp ha progettato questo aggiornamento proprio per offrire ai propri utenti degli strumenti più mirati per la gestione delle chat e della memoria, permettendo sicuramente una maggiore chiarezza e meno difficoltà nello scegliere i file da tenere e quelli da cestinare. Questa novità potrebbe rivelarsi tra le più importanti del 2025.