WhatsApp, nuovi strumenti per la pulizia delle chat in arrivo su Android

WhatsApp continua a evolversi con l’obiettivo di migliorare la gestione delle chat e dello spazio d’archiviazione. Con l’ultimo aggiornamento beta 2.25.34.5 per Android, disponibile sul Google Play Store, l’app di messaggistica di Meta ha introdotto una nuova funzione di pulizia avanzata che permette agli utenti di eliminare in modo selettivo messaggi e contenuti multimediali, semplificando l’organizzazione delle conversazioni e il recupero di spazio sul proprio dispositivo.

La nuova interfaccia, visibile a un gruppo selezionato di beta tester, propone un “bottom sheet”che appare quando si seleziona l’opzione “Cancella chat”. A differenza delle versioni precedenti, ora è possibile decidere se includere o meno i messaggi contrassegnati come importanti, evitando così la perdita involontaria di dati rilevanti. Ciò rappresenta un miglioramento fondamentale, proprio perchè offre agli utenti un controllo più preciso sui contenuti da rimuovere.

WhatsApp migliora la gestione dei file la manutenzione delle chat

La nuova funzione di WhatsApp permette ora una gestione ancora più dettagliata dei file multimediali. È possibile eliminare tutti i messaggi mantenendo i media, oppure selezionare specifiche categorie da rimuovere, tra cui video, immagini, GIF, adesivi, documenti e messaggi vocali. Prima della conferma finale, l’app mostra una stima precisa dello spazio che verrà liberato, offrendo una panoramica chiara e immediata.

Un’altra novità riguarda la posizione dell’opzione “Cancella chat”, che ora compare anche nella parte inferiore della schermata info chat. Tale scelta migliora l’accessibilità e uniforma l’esperienza tra Android e iOS, dove la funzione è già presente da tempo.

Tutte queste migliorie fanno parte della strategia di WhatsApp per offrire strumenti sempre più flessibili e intuitivi, pensati per semplificare la manutenzione delle chat, ottimizzare lo spazio disponibile e migliorare la fluidità d’uso complessiva. Al momento la funzione è disponibile per un numero limitato di utenti beta, ma il rilascio globale è previsto nelle prossime settimane, non dimenticate di aggiornare sempre la vostra app!