WhatsApp, ricerca in chat migliorata con una funzione più intelligente

WhatsApp continua ad affinare uno degli aspetti più usati dell’app, ovvero la ricerca all’interno delle conversazioni. Dopo i primi test legati a canali e aggiornamenti di stato, la piattaforma sta estendendo il concetto anche alla sezione Chat, con l’obiettivo di rendere più rapido il recupero di contatti e gruppi già cercati in passato.

La novità emerge con l’aggiornamento WhatsApp per Android 2.26.3.80 e punta a ridurre le operazioni ripetitive, soprattutto per chi gestisce molte conversazioni attive ogni giorno. L’idea alla base è semplice: mostrare le ricerche recenti direttamente nella schermata di ricerca delle chat, evitando di dover digitare ogni volta gli stessi nomi.

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Le ricerche recenti arrivano nella scheda Chat

Con questa funzione, quando viene cercato un contatto o un gruppo e la relativa chat viene aperta, WhatsApp salva quella ricerca in locale. Tornando successivamente alla schermata di ricerca, l’elemento compare in una sezione dedicata, pronta per essere selezionata di nuovo in pochi secondi.

Il comportamento è simile a quanto già visto nella scheda Aggiornamenti e rende l’esperienza più fluida, soprattutto in presenza di molte chat archiviate o conversazioni che non compaiono subito nell’elenco principale. In questo modo, ritrovare una discussione già consultata diventa immediato.

Non solo chat individuali

Un dettaglio rilevante riguarda i contenuti che vengono inclusi nelle ricerche recenti. WhatsApp non si limita ai singoli contatti, ma memorizza anche gruppi, community e relativi sottogruppi, comprese le chat di annunci. Questo permette di riaprire rapidamente spazi di discussione consultati spesso, senza doverli cercare manualmente ogni volta.

La funzione è facile da individuare: basta effettuare una ricerca, aprire una chat e tornare indietro. Se attiva, l’ultima ricerca appare automaticamente. È previsto anche il pieno controllo da parte dell’utente, che può eliminare manualmente le ricerche recenti in qualsiasi momento. Si tratta dunque di un’introduzione utile per il pubblico e soprattutto di una novità molto intuitiva da utilizzare.