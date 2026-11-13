Auto Xiaomi in Europa dal 2027: la Germania apre, poi l’Italia

Le auto Xiaomi arriveranno in Europa nella seconda metà del 2027 e il primo Paese a vederle in concessionaria sarà la Germania. Il marchio cinese ha confermato il piano per portare le sue vetture fuori dai confini nazionali, anche se su prezzi, gamma e Paesi di lancio non ha ancora fornito risposte definitive.

Il calendario era stato delineato dal presidente Lu Weibing durante l’Investor Day di aprile 2026, e adesso il progetto inizia ad assumere contorni più concreti. Dopo il debutto tedesco l’espansione procederà per gradi verso altri mercati importanti del continente come Francia e Italia.

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Concessionari tedeschi e polo di Monaco: la strategia di Xiaomi

All’IFA di Berlino Xiaomi ha firmato intese preliminari con otto gruppi di concessionari tedeschi: Emil Frey Germany, Ernst Dello, Autohaus Dinnebier, Hahn Automobile, LUEG Mobility, Fett & Wirtz, Penske Jacobs Innovation e SPT Avior. Si tratta di memorandum d’intesa e non di contratti già chiusi, ma la direzione appare chiara. Vendita e assistenza saranno affidate a partner locali, una scelta che prende le distanze dal modello di vendita diretta adottato da Tesla.

A sostenere l’operazione c’è anche il polo di ricerca e sviluppo di Monaco, mentre il sito globale e i canali social internazionali del costruttore risultano già attivi. Diverse incognite però rimangono aperte, visto che prezzi, Paesi di debutto e gamma europea non sono ancora stati comunicati. I candidati più credibili per lo sbarco nel Vecchio Continente sono la berlina SU7, il SUV YU7 e il grande SUV a sette posti SkyNomad, tutti già visibili sul portale internazionale dell’azienda.

Dopo l’Europa tocca ai mercati con guida a destra

Archiviata la prima fase europea, Xiaomi guarderà ai Paesi con guida a destra nella prima metà del 2028. Per preparare il terreno la società ha aperto a Sydney due posizioni lavorative: un incarico di Senior Legal Counsel dedicato al business automotive australiano e un Product Manager per i finanziamenti rateali nell’area Asia Pacifico.

L’arrivo nelle concessionarie dell’Australia è atteso nel 2028, ma su modelli, listini e rete distributiva non è trapelato nulla. Oltre al mercato australiano, i Paesi papabili sono Regno Unito, Giappone e Nuova Zelanda, tutti firmatari dell’accordo ONU del 1958 sull’omologazione. In Giappone la SU7 Ultra è già stata presentata a Tokyo e la dirigenza locale ha ipotizzato vendite attraverso canali commerciali, in attesa delle versioni con guida a destra. Gli Stati Uniti invece restano esclusi dai piani di espansione per via degli alti dazi all’importazione e delle barriere normative.

SkyNomad, SU7 e capacità produttiva

Fra i modelli in arrivo spicca lo SkyNomad, SUV a sette posti ad autonomia estesa (EREV) lanciato in Cina il 7 settembre e capace di superare i 70.000 ordini in appena 30 giorni. A ottobre Xiaomi ha consegnato 50.168 vetture e le versioni ad autonomia estesa hanno rappresentato più della metà del totale.

Sul piano delle prestazioni la gamma SU7 spazia da 299 a 673 hp, cioè all’incirca da 303 a 682 CV, con la variante Max a trazione integrale. La SU7 Ultra ha fatto segnare sul Nürburgring Nordschleife un tempo ufficiale di 7:04,957, il migliore mai registrato da una berlina elettrica di fascia alta.

Sui prezzi europei il quadro resta indefinito perché per il continente non sono stati diffusi valori. Per il mercato cinese la YU7 parte da circa EUR 49.046 australiani, mentre la versione di punta YU7 Max arriva intorno ai 71.650. Il piano di esportazione del resto non punta sulle vetture economiche: a differenza di marchi come MG, BYD e Chery, Xiaomi sceglie di partire dalla fascia media e alta.

Sul fronte industriale la seconda fase dell’impianto di Pechino porterà la capacità teorica a 300.000 veicoli all’anno, senza però indicare quale quota sarà destinata alle esportazioni.

Fonte: TecnoAndroid