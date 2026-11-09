WhatsApp: niente più foto quadrate, l’AI le trasforma in verticale

WhatsApp prova a mandare in pensione le foto quadrate. Gli strumenti di modifica delle immagini con AI integrati nelle chat si arricchiscono infatti con l’estensione generativa, una funzione basata su Meta AI pensata per adattare qualsiasi scatto al formato verticale senza dover ricorrere ad applicazioni esterne. Si tratta di un passo ulteriore nel percorso che sta portando l’intelligenza artificiale sempre più dentro le conversazioni di tutti i giorni, lì dove le foto vengono condivise di continuo e spesso senza troppa cura per proporzioni e inquadrature.

Cosa fa l’estensione generativa su WhatsApp

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Credits: TecnoAndroid

L’idea alla base è piuttosto semplice da spiegare, anche se dietro c’è parecchio lavoro tecnologico. Quando un’immagine nasce con un taglio quadrato, oppure con proporzioni che non riempiono bene lo schermo, l’estensione generativa interviene allargando la scena. In pratica l’intelligenza artificiale non si limita a ritagliare o a stirare la foto ma prova a immaginare cosa ci sarebbe potuto essere oltre i bordi dello scatto originale, generando le porzioni mancanti in modo coerente con il resto dell’immagine.

Il risultato atteso è un’immagine in formato verticale che sembra nata così fin dall’inizio. Niente bande vuote ai lati, niente zoom forzati che tagliano via parti importanti del soggetto. Tutto questo avviene all’interno di WhatsApp, nello stesso spazio in cui la foto viene poi inviata, senza passaggi intermedi e senza dover salvare e reimportare file da altri programmi di fotoritocco.

È proprio questa vicinanza tra strumento e conversazione a rendere la novità interessante. Per molte persone la modifica di una foto si riduce a qualche ritocco veloce prima dell’invio, e avere a disposizione una funzione di questo tipo direttamente in chat abbassa parecchio la soglia di ingresso. Non serve conoscere programmi complessi né avere particolari competenze grafiche.

Il ruolo di Meta AI nelle chat

Il motore che rende possibile tutto questo è Meta AI, l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che l’azienda sta progressivamente integrando nei propri servizi. Su WhatsApp la sua presenza si è già fatta sentire su diversi fronti e la modifica delle immagini con AI è uno degli ambiti in cui l’evoluzione appare più evidente. L’arrivo dell’estensione generativa si inserisce esattamente in questo filone, ampliando le possibilità creative a disposizione di chi usa l’app per scambiare foto con amici, parenti o colleghi.

Il senso dell’operazione è chiaro. Gli schermi degli smartphone sono verticali e la maggior parte dei contenuti visivi viene ormai consumata tenendo il telefono in mano nel modo più naturale. Una foto quadrata, per quanto gradevole, lascia spesso spazio inutilizzato e rende la visione meno immersiva. Adattarla al formato verticale con un intervento generativo significa ottenere un’immagine che occupa lo schermo in modo più completo, senza sacrificare il contenuto originale.

Fonte: TecnoAndroid