Terapia fagica: prime linee guida globali contro i superbatteri

Usare un virus per curare un’infezione sembra un controsenso, eppure la terapia fagica personalizzata si sta avvicinando sempre di più alla pratica clinica come possibile risposta ai superbatteri resistenti agli antibiotici. Un gruppo internazionale di esperti guidato dalla Società tedesca di malattie infettive (DGI) ha infatti messo a punto le prime linee guida cliniche coordinate a livello internazionale per questo trattamento, che impiega virus scelti con cura per colpire i batteri nocivi.

Il lavoro ha coinvolto 20 organizzazioni professionali, 18 esperti internazionali (tra cui rappresentanti delle agenzie regolatorie) e due associazioni di pazienti. Il risultato è un documento con oltre 60 raccomandazioni che spiegano come selezionare, testare, produrre, somministrare e monitorare i fagi. Non solo. Le indicazioni toccano anche infrastrutture di laboratorio, controllo qualità, documentazione dei trattamenti e priorità per la ricerca futura. Finora medici e ricercatori non avevano un quadro comune per molte delle procedure essenziali legate all’uso terapeutico di questi virus.

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Virus che attaccano i batteri con estrema precisione

La resistenza agli antibiotici rende le infezioni batteriche sempre più difficili da trattare in tutto il mondo e in alcuni casi i medici si ritrovano con pochissime opzioni efficaci. Una delle alternative più studiate riguarda i batteriofagi, chiamati comunemente fagi, cioè virus che infettano in modo naturale i batteri e possono distruggerli. A differenza di molti farmaci che agiscono su una vasta gamma di microrganismi, i fagi tendono a colpire specie batteriche precise o addirittura singoli ceppi.

Proprio questa selettività rende il metodo interessante ma anche complicato, perché un virus capace di eliminare un ceppo può risultare del tutto inutile contro un altro. La terapia fagica su misura viene presa in considerazione quando le cure tradizionali hanno fallito, non sono disponibili o non possono essere usate in sicurezza. Le ricerche finora indicano che i fagi prodotti e somministrati correttamente hanno in genere un buon profilo di sicurezza, ma gli studi clinici controllati non hanno ancora fornito prove sufficienti sulla reale affidabilità del trattamento. Per questo le linee guida non lo raccomandano come cura di routine e insistono su una valutazione attenta di ogni singolo paziente.

I primi dati comunque incoraggiano. In una serie di casi in Belgio con 100 persone trattate, il 77% ha mostrato un miglioramento clinico e nel 61% dei casi gli esami non rilevavano più i batteri presi di mira. Trattandosi però di studi osservazionali non è possibile stabilire se il merito sia davvero dei fagi, motivo per cui serviranno ricerche più ampie e ben strutturate per chiarirne l’efficacia e capire quali pazienti possano trarne più vantaggio.

Il virus giusto per ogni paziente e i primi casi a Francoforte

Il nodo centrale resta trovare il virus adatto. I laboratori devono verificare se un fago candidato riesce a uccidere il ceppo specifico responsabile dell’infezione, attraverso un test chiamato phage match da completare il prima possibile, dato che i batteri possono cambiare la loro sensibilità ai fagi durante l’infezione. Se i patogeni coinvolti sono più di uno vanno testati tutti. Le decisioni, secondo il documento, devono spettare a un gruppo di specialisti che comprenda i medici curanti, i microbiologi clinici e riconosciuti esperti di fagi.

Le raccomandazioni chiedono anche una stretta collaborazione tra laboratori, centri di produzione, farmacie e team clinici, con metodi di analisi uniformi e verifiche periodiche delle competenze. Ogni trattamento andrà documentato e inserito in appositi registri per confrontare le esperienze e individuare eventuali problemi. “La standardizzazione dei criteri di qualità per la produzione di fagi a uso personalizzato e l’identificazione dei requisiti infrastrutturali sono componenti essenziali della linea guida e presupposti importanti per trattamenti affidabili”, spiega la dottoressa Annika Claßen del Centro tedesco per la ricerca sulle infezioni (DZIF), che dirige il gruppo di ricerca traslazionale sui batteriofagi dell’Ospedale universitario di Colonia.

Al Centro medico universitario di Francoforte la PD Dr. Silvia Würstle, autrice corrispondente del documento, sta seguendo lo sviluppo delle strutture necessarie. “La linea guida offre a medici, farmacisti e autorità regolatorie un quadro comune per integrare la terapia fagica nella pratica clinica in modo sicuro e responsabile”, sottolinea. Da febbraio 2026 il centro ha trattato con successo dieci pazienti seguendo le nuove indicazioni, anche contro Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus. A seconda del caso i fagi vengono somministrati per via endovenosa, per inalazione, con uno spray nasale o tramite un idrogel sterile.

Il documento indica inoltre PhageNET DZIF, la rete fondata e coordinata da Claßen, come piattaforma di scambio di conoscenze ed esperienze cliniche. Le raccomandazioni sono nate da un processo di consenso strutturato sotto l’egida dell’AWMF, l’associazione delle società scientifiche mediche tedesche, e restano valide dal 5 gennaio 2026 al 29 giugno 2030, con una revisione annuale da parte del comitato responsabile per valutare eventuali aggiornamenti.

Fonte: TecnoAndroid