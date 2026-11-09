Alphabet crolla in Borsa: bruciati 430 miliardi per colpa dell’AI

Il crollo di Alphabet in Borsa dopo la pubblicazione dei conti del terzo trimestre del 2026 è il più pesante mai registrato dalla società che controlla Google e YouTube. In una sola seduta il titolo ha perso oltre il 12% e ha bruciato circa 430 miliardi di euro di capitalizzazione. A spingere giù le quotazioni sono stati quattro fattori che si sono sommati, cioè risultati pubblicitari inferiori alle aspettative, il rallentamento dei ricavi Search, la lenta monetizzazione di AI Mode e un forte assorbimento di liquidità per gli investimenti. Dietro ciascuno di questi elementi c’è lo stesso protagonista, l’intelligenza artificiale.

Google Search cresce ancora ma meno di quanto sperato

I numeri ufficiali raccontano un Google Search tutt’altro che fermo. Il fatturato della ricerca è passato da circa 48,7 miliardi di euro nel terzo trimestre del 2025 a circa 54,5 miliardi nello stesso periodo del 2026, quindi quasi 5,8 miliardi in più. Il problema però sta nella velocità. Nel corso dell’anno la crescita è scesa dal 19% del primo trimestre al 17% del secondo, fino al 12% del terzo chiuso a settembre. Gli analisti poi si aspettavano circa 56 miliardi di euro e lo scarto negativo è stato di circa il 2,5%. Per un gruppo valutato sulla base di attese di crescita elevate, sia la frenata sia le previsioni mancate pesano parecchio.

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Per capire cosa stia succedendo bisogna guardare al modello pubblicitario su cui Google ha costruito la sua fortuna. Chi cerca un albergo, un volo o un paio di scarpe vede comparire accanto ai risultati gli annunci delle aziende che pagano per farsi trovare proprio in quel momento. Uno schema rimasto efficace finché la ricerca era fatta di parole chiave, liste di link e inserzioni tra i risultati. Oggi invece l’utente può porre una domanda in linguaggio naturale e ricevere una risposta già pronta grazie ad AI Overview, che spesso basta senza bisogno di aprire altri siti. Chi vuole approfondire passa ad AI Mode, dove Google diventa un chatbot e la ricerca si trasforma in una conversazione simile a quelle con ChatGpt.

La scommessa di AI Mode e il nodo della pubblicità

Secondo Sundar Pichai, amministratore delegato di Alphabet, nell’ultimo trimestre il numero di ricerche è cresciuto al ritmo annuale più alto degli ultimi cinque anni, e le domande in AI Mode sono in media tre volte più lunghe di quelle tradizionali. Per gli investitori però questo dato preoccupa, perché l’uso cresce più in fretta della capacità di trasformarlo in incassi. Lo ha ammesso Philipp Schindler, responsabile commerciale di Google, durante la conference call con analisti e investitori. Le interrogazioni in AI Mode oggi rendono meno di quelle classiche e hanno contribuito alla frenata. Gli annunci sono già arrivati in AI Mode, prima negli Stati Uniti e poi in altri Paesi, ma non è chiaro quanto spingano gli utenti a cliccare né se possano garantire ricavi paragonabili. È questa incertezza ad agitare Wall Street.

La scelta di Mountain View nasce dalla concorrenza di chatbot come ChatGpt e Perplexity, che svolgono ormai molte funzioni di un motore di ricerca. Se gli utenti si fossero abituati a chiedere consigli d’acquisto direttamente a un’intelligenza artificiale esterna, Google avrebbe perso traffico e pubblicità. Pichai ha paragonato questo passaggio alla transizione verso gli smartphone di oltre dieci anni fa, prima migliorare l’esperienza e poi sviluppare la monetizzazione. Schindler ha spiegato agli investitori che in AI Mode molte ricerche avvengono nelle fasi iniziali del percorso d’acquisto e permettono di intercettare “nuove intenzioni commerciali di alto valore”, aggiungendo che la maggior parte di queste ricerche è aggiuntiva rispetto a quelle tradizionali.

Sul fronte opposto OpenAI sostiene che la strada funzioni. A fine agosto 2026, a meno di 200 giorni dal debutto della pubblicità su ChatGpt, aveva raggiunto un ritmo di ricavi pubblicitari annualizzati di circa 860 milioni di euro. Il 21 ottobre ha comunicato di aver superato i 100.000 inserzionisti e di aver esteso il servizio a 89 Paesi, Italia compresa. Sia Google sia OpenAI tengono gli annunci separati dalle risposte e assicurano che gli inserzionisti non possano influenzarle. Anthropic invece ha promesso di mantenere Claude senza pubblicità, impegno ribadito nel prospetto depositato il 26 ottobre presso la SEC in vista della quotazione. La società guidata da Dario Amodei teme conflitti di interesse e una perdita di fiducia, e per questo punta su abbonamenti e contratti con le aziende.

Il peso degli investimenti sui conti di Alphabet

La reazione dei mercati si spiega anche con i costi che il gruppo sta sostenendo per l’intelligenza artificiale. Il free cash flow, cioè la liquidità che resta dopo le spese per investimenti, è risultato negativo per il secondo trimestre consecutivo, dopo il passivo di circa 5,1 miliardi di euro registrato nel secondo trimestre.

Fonte: TecnoAndroid