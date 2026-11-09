Corvette ZR1X con 344.000 euro di ricarico: il caso in Arkansas

Una Corvette ZR1X messa in vendita con un ricarico di EUR 356.379, pari a circa 344.000 euro, sta facendo discutere parecchio. Definire un affare questa sportiva americana è già complicato in partenza, visto che il mostro a motore centrale spinto da un V8 parte da circa 182.000 euro e resta fuori dalla portata della maggior parte degli appassionati. Eppure, se messa a confronto con le hypercar da svariati milioni con cui condivide prestazioni molto simili, la ZR1X rappresenta un acquisto sorprendentemente sensato. Lo stesso non si può dire dell’esemplare comparso in un concessionario Chevrolet dell’Arkansas.

Tutto è partito da un paio di foto pubblicate sui social il 30 ottobre 2026, che mostrano una Corvette ZR1X in una vistosa tinta Red Mist Metallic. La vettura colpisce, questo è fuori discussione, ma a far rumore è stato altro. Il rivenditore George Nunnally Chevrolet ha infatti applicato alla supercar americana un sovrapprezzo da capogiro. Negli ultimi mesi le ZR1X sono passate di mano a cifre decisamente fuori scala, però a questo livello di prezzo il valore dell’auto diventa difficile da difendere.

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Un sovrapprezzo descritto come esclusività estrema

L’esemplare in questione è una Convertible ricca di dotazioni, con pacchetto 3LZ e interni Jet Black, e ha un prezzo di listino di circa 255.000 euro. Aggiungendo il ricarico si arriva a sfiorare i 600.000 euro complessivi. Sull’adesivo di vendita esposto sul finestrino il concessionario chiama la maggiorazione “Adeguamento esclusivo al valore di mercato” e la presenta come un premio legato a un’allocazione produttiva di primo livello, a un’esclusività estrema e alla domanda tipica delle hypercar. Si possono usare tutti gli aggettivi possibili ma una cifra del genere resta comunque ingiustificabile.

Il rivenditore sostiene inoltre che la ZR1X venga costruita a Bowling Green in quantità rigorosamente limitate e che il sovrapprezzo rifletta la reale domanda del mercato primario e secondario. È vero che la Corvette ammiraglia a trazione integrale è molto richiesta, ma non si tratta di un’edizione speciale e la casa non ha imposto alcun limite rigido alla produzione.

Con la stessa cifra si porta a casa una supercar italiana

Negli Stati Uniti un budget di circa 600.000 euro apre le porte a supercar di tutto rispetto. Tra le prime che vengono in mente c’è la Lamborghini Revuelto, proposta a poco più di 516.000 euro, e poi la Ferrari 849 Testarossa, che parte da circa 486.000 euro. Va riconosciuto che la ZR1X offre prestazioni paragonabili a queste due rivali, ma nessuna Corvette può vantare il fascino di una sportiva italiana.

Al momento il sito di George Nunnally Chevrolet non riporta questa Corvette ZR1X tra le vetture disponibili e il motivo non è chiaro. Chi sta davvero valutando l’acquisto di una ZR1X dovrebbe poi tenere presente che non c’è alcuna garanzia che rimanga l’ammiraglia della generazione C8 fino all’arrivo della nuova C9. Lo scorso anno l’ingegnere capo della Corvette Tony Roma aveva dichiarato che la ZR1X “non è la fine della storia”, alimentando le ipotesi su un modello ancora più potente da collocare sopra di essa. Una delle possibilità è che una futura versione della Corvette adotti il nuovo V8 da 6,7 litri abbinandolo allo stesso schema con doppio turbo e trazione integrale ibrida già presente sulla ZR1X attuale.

Fonte: TecnoAndroid