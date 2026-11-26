La Spagna ha abbastanza gas per superare l’inverno senza patemi, ma la crisi di Hormuz le sta presentando un conto parecchio salato. Si parla di circa 6.000 milioni di euro in più sulla bolletta energetica del paese, una cifra che finora nessuno aveva messo nero su bianco. Tutto è cominciato il 28 febbraio, quando Teheran ha deciso di bloccare in larga parte il transito energetico attraverso lo stretto di Hormuz. Da quel momento gli equilibri globali sono cambiati in modo profondo.

Le conseguenze sono note a molti. Scarsità di petrolio e di gas, rincari dell’energia che pesano su famiglie, industria e trasporti, un’inflazione schizzata verso l’alto anche nel resto dell’economia. Solo adesso la situazione comincia lentamente a stabilizzarsi, eppure restava un punto poco chiaro, cioè quanto stesse costando davvero questa crisi. A fornire una stima del sovrapprezzo ci ha pensato l’amministratore delegato di Enagás, Arturo Gonzalo Aizpiri.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Il conto della crisi di Hormuz per la Spagna e per l’Europa

Durante un incontro informativo al Nueva Economía Fórum, il manager ha quantificato in 6.000 milioni di euro la spesa aggiuntiva sostenuta dalla Spagna negli ultimi mesi a causa del rincaro del gas naturale. Allargando lo sguardo all’intero continente, il quadro diventa ancora più pesante: per l’Europa nel suo complesso il sovraccosto legato all’aumento dei prezzi del gas supera ormai i 52.000 milioni di euro.

Numeri che fanno impressione, certo. Ma il vertice di Enagás ha voluto chiarire che non ci sono motivi per agitarsi. L’approvvigionamento energetico è garantito per tutta la stagione invernale, e lo sarà anche con lo stop alle importazioni di gas russo in Europa previsto per il prossimo gennaio. Proprio nel mese di novembre, tra l’altro, le infrastrutture spagnole riceveranno i carichi di ben 30 navi metaniere, un flusso pensato per continuare ad assicurare la fornitura di energia nel paese.

Infrastrutture solide e forniture diversificate, ma nessuna immunità

Secondo Gonzalo, l’Europa è pronta e si trova “molto bene” sul fronte della sicurezza delle forniture, grazie alle “scommesse giuste” fatte negli ultimi decenni. Le metaniere in arrivo lo dimostrano. Nel 2026 la Spagna continua a ricevere gas naturale liquefatto (GNL) da 13 paesi diversi, una varietà di fornitori che funziona da scudo contro gli scossoni del mercato. Per il manager questa diversificazione regala al sistema spagnolo una flessibilità e una capacità di resistenza “uniche” nel continente. Caratteristiche preziose per reagire al meglio a crisi geopolitiche come quella con l’Iran, ma anche a eventi estremi come il blackout, le alluvioni o gli incendi.

C’è però un rovescio della medaglia. La Spagna continua ad acquistare il gas su un mercato internazionale e, anche se ricevere GNL da più nazioni riduce i rischi legati alle forniture, questa strategia non basta a mettere al riparo dai rincari. Avere infrastrutture solide, insomma, non rende il paese immune dalle oscillazioni dei listini.

I prezzi del gas restano il vero nodo

L’altro tema sollevato dall’amministratore delegato riguarda proprio i prezzi del gas. Prima del conflitto in Medio Oriente le quotazioni si aggiravano intorno ai 30 euro al megawattora. Quei livelli, ha spiegato Gonzalo, non si rivedranno “per un periodo di tempo considerevole”. Oggi il gas viaggia attorno ai 90 euro al megawattora, cioè circa il triplo rispetto ai valori precedenti alla chiusura dello stretto.

Le forniture quindi sono al sicuro e i depositi non rischiano di restare vuoti durante i mesi freddi. Il problema si sposta tutto sul costo dell’energia, che per famiglie, imprese e trasporti in Spagna continua a mantenersi su livelli molto più alti di quelli registrati prima del 28 febbraio, con quotazioni stabilmente vicine ai 90 euro al megawattora.

Fonte: TecnoAndroid