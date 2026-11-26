Sarà un border collie impacciato ma fedelissimo il protagonista di Hounded, l’avventura a quattro zampe firmata da Imprnt Studios e Silver Lining Interactive in arrivo su PS5 nel 2027. Il progetto era rimasto lontano dai riflettori fino ad ora, ma gli sviluppatori hanno deciso di alzare il sipario presentando Duke, il cane al centro della storia, insieme a un primo diario di sviluppo dedicato al lavoro dietro le quinte.

Il gioco è in lavorazione da poco più di due anni e buona parte di questo tempo è stata spesa su un aspetto tutt’altro che banale, cioè far muovere in modo credibile un cane. Il cuore tecnico della produzione è infatti un sistema di Motion Matching costruito su misura per il personaggio principale, una scelta che racconta bene quanto il team tenga alla resa dell’animale.

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Duke e il mondo di Anglodia

Duke è un giovane border collie, goffo quanto basta ma leale fino in fondo. Vive ad Anglodia, un’ambientazione flintlock fantasy che prende ispirazione dal Regno Unito di fine Settecento. Si tratta di una terra suggestiva, quasi leggendaria, piena di tecnologie misteriose e ormai in frantumi sotto il peso di un governo tirannico. Della politica e della rivolta che cova contro la corona a Duke interessa poco. Il suo padrone Artemys Fletcher, figura chiave e piuttosto enigmatica della resistenza, è sparito. La casa del cane è stata devastata dal regime e da quel momento conta soltanto una cosa, ritrovarlo.

Ad aiutarlo c’è qualcosa che nessun altro cane possiede. Nel sottosuolo di Anglodia scorre un’antica e strana magia chiamata The Tide e Duke è tra i pochi esseri in grado di usarla. Le sue abilità si sbloccano nel corso dell’avventura. Il Power Bark, per esempio, serve a distruggere gli ostacoli lungo il percorso, mentre il Power Howl carica di elettricità i bizzarri congegni tecnologici disseminati per il mondo. Il piccolo eroe riesce perfino ad attraversare il velo per cogliere echi spettrali rimasti intrappolati nel tempo, gli Imprints, e rivivere così eventi accaduti prima del suo arrivo.

Animare un cane senza scorciatoie

Gli sviluppatori sono stati piuttosto sinceri sulle difficoltà incontrate. Un protagonista quadrupede non si può creare semplicemente adattando uno scheletro pensato per un personaggio bipede. Nelle primissime build di prova Duke si spostava come un tavolo ingombrante dotato di zampe, un risultato definito senza mezzi termini terribile. I border collie hanno invece quell’energia istintiva e inconfondibile che li fa sembrare sempre pronti a scattare in corsa. Per riprodurla dentro Unreal Engine il team ha scelto di animare a mano ogni movimento di Duke, appoggiandosi a un Motion Matching artigianale. Il sistema attinge a una raccolta di animazioni basate su riferimenti reali, individua quella più adatta al movimento in corso e rende tutto più fluido, sia per chi sviluppa sia per chi gioca.

L’altra grande sfida riguardava le espressioni. Gli esseri umani comunicano con parole, sorrisi e sopracciglia inarcate, mentre un cane ha a disposizione un muso che si contrae, orecchie che ruotano e baffi. Per questo i reparti dedicati alla storia e all’animazione hanno passato parecchio tempo a studiare la mimica canina e alcuni celebri cani animati, con un omaggio esplicito a Dug, così da rendere Duke all’altezza delle sequenze più cinematografiche. Ogni movimento, ogni sguardo abbattuto e ogni muso contento che compare nel gioco è stato realizzato a mano dagli animatori.

Hounded può già essere aggiunto alla lista dei desideri su PlayStation 5, mentre il primo diario di sviluppo mostra nel dettaglio come il team ha dato vita al suo protagonista.

Fonte: TecnoAndroid