L’Unione europea ha deciso di fissare un tetto alle auto ibride importate dai paesi che non fanno parte del blocco. Dal 1° dicembre 2026 al 18 giugno 2027, quindi per 200 giorni, scattano infatti i contingenti all’importazione per le vetture ibride prodotte fuori dai confini comunitari. Si tratta di una misura di salvaguardia pubblicata in Gazzetta ufficiale che coinvolge in un colpo solo full hybrid, mild hybrid e ibride plug in. Per chi pensa di acquistare un’ibrida nei prossimi mesi le conseguenze potrebbero farsi sentire in fretta, con meno modelli tra cui scegliere e listini quasi certamente più alti.

Il retroscena è curioso almeno quanto la misura. Nelle motivazioni la Commissione europea avrebbe ammesso un effetto boomerang dei propri dazi del 2024 sulle elettriche cinesi, che hanno spinto i costruttori di Pechino a spostare l’offerta proprio sulle ibride, fino a oggi libere da qualsiasi barriera protettiva.

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Il funzionamento è piuttosto lineare. Ogni paese riceve una quota massima di vetture esportabili in Europa nel periodo indicato e quando quel numero si esaurisce le importazioni si bloccano. Con i dazi i produttori potevano decidere se alzare il prezzo finale o sacrificare parte dei margini. Qui invece il rubinetto si chiude e basta, a prescindere da qualunque strategia commerciale.

Le quote assegnate paese per paese

Conta l’origine del veicolo e non il marchio, per cui anche una casa europea che assembla fuori dall’Unione finisce dentro i contingenti. Per i 200 giorni la Cina potrà esportare 191.780 auto, il Giappone 170.889, la Turchia 126.320 e il Regno Unito 105.402. Seguono Corea del Sud con 67.924 unità, Messico con 34.755, Marocco con 23.954, Serbia con 19.353 e Stati Uniti con 18.482.

Bruxelles ha costruito i tetti partendo dalle importazioni del 2025 aumentate di poco più del 15%. Riportando i valori su dodici mesi si stima un taglio del 28% per la Cina e del 28,6% per il Marocco, mentre per Giappone, Corea del Sud e Regno Unito i limiti potrebbero persino lasciare spazio a una crescita rispetto al ritmo attuale.

L’avanzata cinese e i conti dell’industria europea

I dati sulle ibride cinesi spiegano quasi tutto. Si è passati da 46.001 vetture nel 2023 a 106.542 nel 2024, poi a 302.403 nel 2025, fino a toccare quota 486.582 tra luglio 2025 e giugno 2026, con un balzo del 958% rispetto al 2023. In questo arco di tempo la Cina ha scavalcato il Giappone diventando il primo esportatore di ibride verso l’Unione.

Dietro una crescita così rapida ci sono ancora una volta i dazi sulle elettriche. Le linee produttive cinesi lavorano su più motorizzazioni contemporaneamente e cambiare il mix senza costruire nuovi impianti risulta abbastanza semplice. Pesano poi la domanda interna in calo, le guerre di prezzo sul mercato domestico, una capacità produttiva di ibride pari a circa il doppio di quella sfruttata e le barriere alzate da Stati Uniti, Canada e Turchia che hanno dirottato i volumi verso il mercato europeo.

Nel frattempo le immatricolazioni di ibride in Europa sono salite da 3,5 milioni nel 2023 a oltre 5,1 milioni nel periodo più recente esaminato dalla Commissione, un aumento del 45%. Più della metà di questo incremento però è stata assorbita dall’import e non dalla produzione locale. Nello stesso intervallo la redditività dei costruttori europei è scesa del 57% e i loro stabilimenti lavorano al 61% della capacità.

Prezzi, scorte e i nodi ancora irrisolti

Confrontando 25 modelli importati con 29 fabbricati in Europa emerge che i primi costano in media il 18,3% in meno, con punte del 28,8% tra i B SUV. In quel segmento un’auto importata costa 19.282 euro contro i 27.065 di una prodotta nell’Unione, mentre tra i SUV di segmento C si passa da 30.107 a 39.004 euro. Sono proprio queste ibride economiche a crescere di più e con i contingenti potrebbero diventare più difficili da trovare. I dubbi che i costi ricadano sui consumatori sono pochi, anche se il regolamento non quantifica l’effetto diretto sui prezzi. Il testo cita anche le ristrutturazioni in corso nei grandi gruppi tra tagli al personale, possibili chiusure di impianti e riduzione della capacità. Il timore è che altra pressione sui bilanci tolga risorse agli investimenti nell’elettrificazione, già in ritardo sui tempi previsti.

Non mancano le lacune operative. Le quote sono suddivise in tre periodi senza limiti per singolo marchio e questo potrebbe innescare una corsa allo sdoganamento nelle prime fasi, con problemi su scorte e tempi di consegna. Per le vetture cinesi serve un certificato della Camera di commercio CCCME ma non è chiarito come verrà ripartito tra i costruttori. Mancano indicazioni anche sui modelli penalizzati e le case potrebbero puntare su quelli più redditizi lasciando fuori i più accessibili. Produrre direttamente nell’Unione garantirebbe continuità commerciale ma non è detto che qualcuno ci riesca in tempo utile. La misura resta comunque temporanea e scade il 18 giugno 2027, mentre per il periodo successivo non c’è ancora nulla di definito. La Commissione ha precisato di non aver accertato un grave pregiudizio all’industria europea e giustifica l’intervento con la minaccia concreta che quel danno si verifichi.

Fonte: TecnoAndroid