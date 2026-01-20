WhatsApp: le chiamate di gruppo sbarcano sul Web per un’esperienza più completa

WhatsApp sta lavorando per portare il supporto completo alle chiamate vocali e video di gruppo anche sul client Web. La fase di test punta a rendere l’esperienza il più possibile allineata a quella già disponibile su smartphone, riducendo le differenze tra piattaforme e ampliando le possibilità d’uso da computer. L’obiettivo è chiaro: consentire chiamate direttamente dal browser, anche su dispositivi non personali, senza obbligare all’installazione di applicazioni desktop.

Lo sviluppo era stato anticipato in precedenza e ora entra in una fase più concreta. Come segnalato da WABetaInfo, l’attenzione è concentrata sull’affinamento delle funzioni di base necessarie a rendere le chiamate di gruppo pienamente compatibili sul Web, permettendo ai partecipanti di unirsi indipendentemente dal dispositivo utilizzato.

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Chiamate di gruppo anche da browser

Con l’implementazione in corso, le chiamate avviate dal client Web seguiranno logiche simili a quelle già note su Android e iOS. Sono previste alcune limitazioni tecniche, pensate per mantenere stabilità e qualità della comunicazione. Tra queste emerge il supporto a un massimo di 32 partecipanti per chiamata, un valore coerente con quanto già visto sulle app mobili, anche se la conferma ufficiale arriverà solo al momento del rilascio pubblico.

L’integrazione completa rappresenta un passaggio importante per chi utilizza WhatsApp come strumento di lavoro o coordinamento, rendendo il browser un’alternativa concreta alle app dedicate.

Link di chiamata e pianificazione in arrivo

Accanto alle chiamate di gruppo, WhatsApp sta sviluppando funzioni complementari che arricchiscono l’esperienza sul Web. Una delle più rilevanti è la creazione di link di chiamata direttamente dall’interfaccia delle chat di gruppo. Il collegamento potrà essere condiviso e consentirà l’accesso alla chiamata con un semplice clic, con la possibilità di scegliere in fase di creazione se si tratta di una sessione vocale o video.

È inoltre in sviluppo la pianificazione delle chiamate, sia individuali sia di gruppo. Questa funzione permetterà di creare un evento condiviso, completo di nome, descrizione e indicazione temporale approssimativa. La chiamata non partirà in automatico, ma offrirà ai partecipanti un riferimento chiaro sull’incontro programmato, replicando un comportamento già noto su altre piattaforme di comunicazione.