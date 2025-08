AI: le migliori soluzioni pensate per generare testi

Tra i tantissimi compiti che giornalmente gli utenti affidano a chatbot basati sull’intelligenza artificiale vi è proprio la generazione di testi. Al giorno d’oggi sono ormai tante le piattaforma progettate e sviluppate per consentire a chiunque di ottenere un testo di qualunque genere, e su una determinata tematica richiesta, in soli pochi secondi. Quante volte vi sarà capitato di non poter portare a termine un compito o un progetto nei tempi stabiliti e l’uso dell’intelligenza artificiale vi ha consentito di consegnare tutto senza alcun problema?

Non a caso, tra le soluzioni più comuni che vengono utilizzate vi è ChatGPT. Soluzione che mette a disposizione una serie di funzionalità utili e semplici da utilizzare. Scopriamo, però, maggiori informazioni in merito ai principali chatbot dedicati alla generazione di testi mediante l’utilizzo dell’AI.

AI: piattaforme per la generazione di testi

Nonostante ChatGPT sia ormai il chatbot AI più conosciuto e utilizzato da utenti di tutte le età, sono tanti gli strumenti a cui è possibile accedere grazie al duro lavoro che le aziende hanno portato a termine nel corso degli ultimi anni. Utilizzare uno di questi strumenti nel migliore dei modi, richiede il conseguente utilizzo adeguato di prompt. Cos’è esattamente un prompt? Ne abbiamo parlato tantissime volte ma è bene ricordare che si tratta di input testuali che l’utente ha il compito di fornire affinché l’AI possa rispondere con un adeguato output.

Come anticipato, i chatbot oggi disponibili sono tanti e oltre a ChatGPT sono disponibili soluzioni come Google Gemini e Microsoft Copilot. Per quanto riguarda la scrittura, nello specifico, esistono piattaforme progettate appositamente per la generazione di testi. A tal proposito, non possiamo non citare ParagraphAI, Jasper, Grammarly e Copy.ai. Giunti a questo punto, dunque, non possiamo non ribadire che i passi avanti fatti dalla tecnologia consentono a chiunque di portare a termine compiti che fino a poco tempo fa richiedevano un impegno costante.