Whatsapp, in arrivo nuove funzioni con l’intelligenza artificiale

WhatsApp sta profondamente trasformando la sua piattaforma e l’uso di essa, grazie anche all’integrazione con l’intelligenza artificiale.

Ormai tutte le piattaforme hanno deciso di integrare l’AI per cercare di migliorare l’esperienza degli utenti. E WhatsApp che è una delle applicazioni più utilizzate al mondo, non poteva certo fare eccezione.

L’intelligenza artificiale è un potente strumento che se è utilizzato del migliore dei modi, è davvero in grado di migliorare la quotidianità degli utenti, anche grazie all’integrazione in molte piattaforme.

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Su WhatsApp, l’intelligenza artificiale è sbarcata, grazie a Meta AI, chatbot a cui gli utenti possono rivolgere diverse richieste e su cui possono contare per migliorare la scrittura di un messaggio da inviare.

WhatsApp: tutte le novità che riguardano l’intelligenza artificiale

Durante questi mesi, WhatsApp ha puntato molto su Meta AI, che adesso svolge molte più funzioni rispetto al principio. Ricordiamo infatti che Meta AI è utilizzato da WhatsApp anche come fact check. Purtroppo l’applicazione è diventata veicolo di diverse truffe, e così la piattaforma ha deciso di utilizzare il chatbot di intelligenza artificiale anche per verificare l’autenticità di alcuni messaggi che arrivano agli utenti. Con Meta AI si può discernere in termini generali un messaggio innocuo da un tentativo di truffa.

Ma non solo perché nel tempo Meta AI è stato aggiornato, e adesso è in grado anche di generare diverse immagini in seguito a un prompt inviato dagli utenti. Si tratta di una funzione davvero utile che è stata molto apprezzata dagli utenti. Per questo motivo, WhatsApp ha deciso di trasformarla ancora di più.

Infatti, la principale novità della fine del 2025 che riguarda l’intelligenza artificiale su WhatsApp, e la possibilità di trasformare grazie al chatbot delle semplici immagini statiche in animazioni. Si auspica che durante il 2026 le funzioni legate all’intelligenza artificiale sull’applicazione cresceranno ancora di più e renderanno l’esperienza degli utenti sempre migliore.