WhatsApp Beta iOS, novità in arrivo: scoperto un nuovo adesivo

WhatsApp lavora incessantemente anche nel periodo delle festività natalizie, sempre con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti.

La piattaforma nell’ultimo anno ha sfornato diverse funzioni, alcune che riguardano prevalentemente l’interfaccia e l’estetica dell’app, e altre invece delle vere e proprie rivoluzioni.

Quest’anno un ruolo importante lo ha avuto anche l’intelligenza artificiale, con l’integrazione di Meta AI, il chatbot inizialmente pensato per rispondere minuziosamente ai quesiti degli utenti, ma successivamente utilizzato anche come Fact check per le truffe.

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Aggiornare costantemente un’applicazione come WhatsApp è molto importante per garantire sicurezza, ma anche nuove funzioni che possano appassionare gli utenti. Tra le funzioni, pensate per gli utenti spiccano anche nuovi adesivi che possono dare un pizzico di divertimento e ilarità.

WhatsApp: ecco il nuovo adesivo per il 2026

Le prime anticipazioni di WhatsApp arrivano spesso nella sua versione beta per iOS. Anche in questo caso, nella versione beta di WhatsApp per iOS è emersa una novità molto curiosa.

WhatsApp è conosciuto per dei grandi cambiamenti che accompagnano gli aggiornamenti che vengono effettuati, ma anche da piccole e significative novità. In questo caso, la novità in questione non è una di quelle che rivoluzionano la piattaforma, bensì una piccola funzionalità molto divertente.

L’applicazione, in vista dell’arrivo del nuovo anno, ha deciso di aggiungere un nuovo adesivo. Quest’ultimo, che è stato individuato dagli utenti del programma beta, è un piccolo valore simbolico. L’adesivo rappresenta il nuovo anno, che dunque è un’animazione del 2026, ma non ci sarà soltanto lui, bensì un vero e proprio pacchetto di adesivi e sticker pensati per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Lo stile è molto moderno, come ha rappresentare un augurio per le novità che arriveranno con l’arrivo del 2026.

Al momento purtroppo non si conoscono informazioni riguardo al passaggio di questa simpatica e divertente novità anche nella versione di WhatsApp disponibile per tutti gli utenti.