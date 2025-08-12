WhatsApp porta le foto in movimento nella beta Android

WhatsApp continua a rinnovarsi, puntando su funzioni che arricchiscono l’esperienza di chi usa ogni giorno l’app di messaggistica più diffusa al mondo. L’ultima novità arriva con la versione beta 2.25.22.29 per Android e introduce una funzione attesa da tempo, le foto in movimento.

La caratteristica, al momento disponibile solo per un numero ristretto di tester, permette di inviare immagini che includono una breve sequenza di movimento e suono. In pratica, la foto registra alcuni istanti prima e dopo lo scatto, catturando anche l’audio ambientale. Il risultato è un contenuto più dinamico ed emotivo rispetto a un semplice fotogramma statico.

Più autonomia per WhatsApp e tempi ancora incerti per il rilascio mondiale

Chi riceve l’aggiornamento vede apparire un messaggio che spiega il funzionamento della nuova opzione. L’obiettivo è quello di rendere WhatsApp più completo, eliminando la necessità di app esterne per condividere contenuti simili. Una volta inviata, la foto in movimento viene segnalata da una piccola icona nell’angolo in alto a sinistra della miniatura, così da distinguerla subito dalle immagini tradizionali.

Tale novità fa parte di una strategia di lungo periodo che punta a rendere WhatsApp una piattaforma sempre più autosufficiente. La possibilità di condividere foto animate con audio, senza passare per servizi terzi, rafforza il ruolo dell’applicazione non solo come strumento di chat, ma anche come mezzo creativo.

Per ora, l’attivazione è limitata e gestita lato server, quindi non tutti gli utenti beta possono provarla subito. WhatsApp non ha ancora comunicato una data precisa per il rilascio a livello mondiale. Il test su Android rappresenta però un passo importante verso la distribuzione stabile su larga scala. La funzione potrebbe diventare presto uno degli strumenti preferiti dagli utenti per condividere momenti spontanei, piccoli ricordi o scene che, grazie al movimento e al suono, trasmettono più emozione di una semplice foto.

Chi desidera provare in anteprima le nuove funzionalità può iscriversi al programma beta di WhatsApp o consultare le guide ufficiali per installare la versione di prova su Android e iOS. Restare aggiornati sulle novità sarà fondamentale, perché l’arrivo delle foto in movimento segna un’evoluzione fondamentale per la famosa app di Meta.