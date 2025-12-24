WhatsApp Beta iOS introduce novità per i dispositivi collegati

WhatsApp è in continuo movimento per cercare di migliorare quanto più possibile la sicurezza e la trasparenza della propria piattaforma. Il fatto che WhatsApp sia così famoso tra gli utenti, è sintomo del grande lavoro che c’è dietro al suo sviluppo.

L’applicazione di Meta è molto amata dagli utenti, anche perché è possibile sincronizzarla su alcuni dispositivi collegati. Proprio durante quest’anno, oltre ad avere un’app nativa su Windows, WhatsApp è sbarcato anche su iPad e su Apple Watch. Su questi dispositivi era già possibile utilizzare l’applicazione, ma avere l’app nativa di WhatsApp rende agli utenti tutto molto più semplice e diretto.

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WhatsApp: ecco le novità per i dispositivi collegati

Una nuova novità è in arrivo nella versione beta per iPhone di WhatsApp, e sicuramente migliorerà di gran lunga il collegamento dell’applicazione con gli altri dispositivi. La funzione è stata pensata per migliorare significativamente il sistema dei dispositivi collegati, che come detto in precedenza Permette agli utenti di avere la piattaforma su diversi dispositivi.

con questa beta WhatsApp intende migliorare soprattutto le informazioni che saranno disponibili inerenti ai dispositivi associati, per rendere molto più semplice capire dove e come viene utilizzato l’account. Avere contezza delle attività del di WhatsApp sull’Apple Watch sarà d’ora in poi molto più semplice. In un periodo in cui l’applicazione è sempre più bersaglio di truffe e raggiri, si tratta di una funzione davvero molto utile.

C’è da dire, inoltre, che non si potranno più scollegare i dispositivi collegati tramite l’app di WhatsApp, ma lo si potrà fare disinstallato direttamente la piattaforma su quel dispositivo.

Trattandosi di una versione beta per gli iPhone, questa funzione non sarà disponibile attualmente per tutti i dispositivi. Si tratta infatti una funzione ancora in stato di test, che WhatsApp potrebbe decidere anche di arricchire con nuove funzionalità e collegamenti. Si spera che possa arrivare a breve su tutti i dispositivi.