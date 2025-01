WhatsApp continua a innovarsi per offrire agli utenti un servizio sempre più avanzato e personalizzabile. L’ultima versione Beta dell’app per Android, identificata come 2.25.3.2, introduce un’importante novità legata all’IA. Gli sviluppatori, infatti, stanno lavorando su una nuova scheda dedicata esclusivamente alle funzioni basate sull’Ai. La quale dovrebbe prendere il posto di quella attualmente riservata alle comunità.

WhatsApp: un futuro con chatbot personalizzati?

Con questa implementazione, le persone avranno accesso diretto a una serie di strumenti progettati per migliorare la produttività. Oltre che stimolare la creatività e offrire nuove opportunità di intrattenimento. Per facilitare la familiarizzazione con queste funzioni, WhatsApp ha introdotto una schermata di benvenuto. Ideata per guidare gli utenti alla scoperta delle innumerevoli potenzialità dell’AI. Questa schermata includerà un breve testo esplicativo e un pulsante ben visibile che permetterà di esplorare subito i chatbot disponibili.

Oltre all’accesso ai chatbot forniti da Meta e da sviluppatori di terze parti, WhatsApp potrebbe presto introdurre una funzione ancora più rivoluzionaria. Secondo alcune indiscrezioni il team di sviluppo sta valutando la possibilità di permettere di creare chatbot personalizzati. Ciò significherebbe offrire ad ognuno uno strumento per sviluppare assistenti virtuali su misura, adattandoli alle proprie esigenze.

Al momento, non ci sono dettagli ufficiali su quando questa funzionalità potrebbe diventare accessibile a tutti. Però, chi desidera provare in anteprima le nuove caratteristiche dell’app può scaricare la versione Beta. Sempre disponibile sia per Android che per iOS.

Insomma, l’evoluzione di WhatsApp attraverso l’IA è un segnale chiaro dell’intenzione di Meta di rendere la piattaforma sempre più innovativa e competitiva. Detto ciò, per restare sempre aggiornati sulle ultime novità dell’ app,potete seguire il canale ufficiale WeBeta Info e scoprire in tempo reale le nuove opzioni in fase di sviluppo. Questa piattaforma non si smentisce mai. Le novità che provvede ad inserire appaiono con una rapidità che non ha confronti. Non a caso stiamo parlando di una delle app più diffuse al mondo.