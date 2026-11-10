Walmart consegna la spesa col drone negli USA

Quando manca un ingrediente e la cena sta già cuocendo sul fuoco, persino il supermercato a pochi chilometri da casa sembra improvvisamente lontanissimo. Negli Stati Uniti però sta prendendo piede un servizio pensato proprio per situazioni del genere, cioè le consegne con i droni di Walmart. La catena della grande distribuzione ha infatti cominciato a proporre la spesa recapitata dal cielo, una soluzione a cui un americano medio potrebbe ricorrere esattamente nel momento in cui scopre che in dispensa manca qualcosa di indispensabile per completare il piatto.

Il servizio comunque non è ancora disponibile ovunque. Ad Atlanta e nell’area di Dallas è già possibile ordinare in questo modo, mentre in altre città il percorso è appena cominciato. È il caso di West Memphis in Arkansas, dove il sindaco ha tagliato il nastro il 2 novembre. Chi abita da quelle parti e vuole provare la novità deve però iscriversi a una lista d’attesa, perché l’inaugurazione ufficiale non coincide ancora con la possibilità concreta di ricevere i pacchi a domicilio.

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La cerimonia a West Memphis e i primi controlli

All’evento erano presenti i rappresentanti di Walmart e quelli di Wing, la società del gruppo Alphabet che si occupa della gestione dei voli. Da una parte quindi il colosso dei supermercati che mette a disposizione negozi e prodotti, dall’altra l’azienda che fa muovere i velivoli. Una divisione dei ruoli abbastanza chiara, che punta a rendere il servizio di consegna aerea una presenza sempre più diffusa nelle città americane.

Nel pomeriggio dello stesso giorno l’emittente locale WREG ha voluto verificare se fosse davvero possibile farsi recapitare un pacco in città. Il risultato non è stato quello che molti residenti speravano, visto che per gli indirizzi controllati la consegna risultava indisponibile. Anche la pagina di Wing dedicata all’area di Memphis invita ancora gli abitanti a lasciare indirizzo ed email, così da essere avvisati quando arriverà il turno del loro quartiere. Tra il taglio del nastro e i primi ordini effettivi, insomma, c’è ancora un po’ di strada da fare.

Come funziona la spesa che arriva dal cielo

In molti si chiederanno come avvenga in pratica la consegna della spesa tramite drone. Il meccanismo è più semplice di quanto si potrebbe immaginare. Nelle zone già servite si scelgono i prodotti compatibili direttamente nell’app di Walmart, quindi non l’intero catalogo del supermercato ma soltanto gli articoli adatti a questo tipo di trasporto. A quel punto entra in gioco il personale del negozio, che si occupa di preparare il pacco, mentre il drone passa a ritirarlo nel punto vendita prima di mettersi in viaggio verso la destinazione.

La parte più curiosa riguarda il momento dell’arrivo. Una volta raggiunto il punto di consegna, il velivolo rimane sospeso in aria e cala l’ordine con un cavo. Quando il pacco tocca terra il gancio si sgancia da solo, senza bisogno di alcun intervento da parte di chi riceve la merce. Chi aspetta la spesa può quindi uscire a raccoglierla soltanto dopo che il drone si è allontanato.

Fonte: TecnoAndroid