Il team di sviluppo di WhatsApp continua a lavorare per arricchire la popolare app di messaggistica, e dalle ultime versioni di prova per Android è emersa una novità piuttosto curiosa. Si tratta di una modalità a doppia fotocamera pensata per registrare video sfruttando nello stesso momento il sensore frontale e quello posteriore dello smartphone, così da catturare una scena e chi la sta riprendendo.

Non è però l’unico cantiere aperto. Accanto a questa funzione le ultime build di WhatsApp Beta rivelano infatti una serie di ritocchi grafici che coinvolgono il modo in cui si scelgono e si inviano emoji, GIF e adesivi. Interventi forse meno appariscenti ma che toccano un gesto quotidiano per chiunque usi l’applicazione, e che vanno nella direzione di un’interfaccia più ordinata e piacevole da usare.

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Come funziona la doppia fotocamera su WhatsApp

La funzione è stata individuata nella versione 2.26.46.9 beta di WhatsApp per Android. L’idea degli sviluppatori è permettere agli utenti di condividere filmati realizzati usando contemporaneamente entrambe le fotocamere del telefono. Nella pratica questo significa poter inquadrare quello che succede davanti a sé e, allo stesso tempo, mostrare la propria reazione in un riquadro più piccolo sovrapposto all’immagine principale.

L’attivazione passa dalla schermata della fotocamera, dove compare un nuovo pulsante nella parte superiore dell’interfaccia. Una volta abilitata la modalità doppia, la fotocamera anteriore viene collocata in una piccola cornice rettangolare nell’angolo in alto a destra mentre quella posteriore occupa tutto lo schermo. Nulla vieta comunque di invertire le due inquadrature, nel caso in cui si preferisca dare più spazio al proprio volto rispetto alla scena ripresa.

C’è poi un dettaglio che rende il tutto più flessibile. La doppia ripresa è compatibile sia con le foto sia con i video, e il tasto dedicato può essere spostato nel punto dello schermo ritenuto più comodo. Per farlo basta tenerlo premuto e trascinarlo dove si desidera. Per ora non è chiaro quando questa possibilità arriverà sui telefoni di tutti gli utenti, visto che al momento resta confinata nella versione di prova.

Emoji, GIF e sticker con una veste rinnovata

Spostandosi sulla versione 2.26.47.6 emerge un altro fronte su cui gli sviluppatori stanno lavorando. L’obiettivo è un’interfaccia più elegante, costruita attorno a una nuova barra di navigazione inferiore con pulsanti dedicati che aprono direttamente i menu di condivisione di emoji, GIF e adesivi.

Il cambiamento più evidente riguarda il selettore delle emoji. L’icona di ricerca presente oggi lascia il posto a una nuova barra a forma di pillola, all’interno della quale trovano spazio anche le icone che rimandano alle diverse categorie di faccine. Una soluzione che raccoglie in un unico elemento sia la ricerca sia la navigazione tra i vari gruppi.

Un discorso simile vale per il selettore delle GIF, che si arricchisce anch’esso di una barra di ricerca e di icone per le categorie. Proprio sotto questa barra compaiono due tasti che servono rispettivamente a creare nuovi adesivi oppure a scoprirne altri da aggiungere alla propria raccolta.

Infine la barra di navigazione mobile ospita anche un’icona riservata agli sticker. Toccandola si apre una sezione con una barra di ricerca e, appena sotto, alcuni pulsanti che consentono di creare un adesivo, cercarne di nuovi e organizzare quelli già salvati. Anche per questa nuova interfaccia, come per la doppia fotocamera, non è stata ancora indicata una data di rilascio per tutti gli utenti.

Fonte: TecnoAndroid