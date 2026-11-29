Chi ha appena scartato una nuova smart TV, magari approfittando delle offerte del Black Friday 2026, farebbe bene a dedicare qualche minuto alle impostazioni prima di lanciarsi nella prima maratona di film e serie. La configurazione iniziale non serve soltanto a ottenere immagini più fedeli ma anche a proteggere la privacy e a tenere sotto controllo la raccolta dei dati personali. Sono due aspetti che nell’entusiasmo dell’acquisto passano spesso in secondo piano, eppure bastano pochi passaggi nei menu per sistemare entrambi. Il punto di partenza è abbastanza semplice. Un televisore moderno è a tutti gli effetti un dispositivo connesso, e come tale dialoga continuamente con la rete. Proprio per questo vale la pena capire quali funzioni sono attive di serie e quali conviene spegnere fin dal primo giorno, senza aspettare che le abitudini di visione finiscano chissà dove.

ACR e pubblicità personalizzata, le prime voci da disattivare

Tra le opzioni da individuare subito c’è l’ACR, una tecnologia di riconoscimento automatico dei contenuti mostrati sullo schermo. Lasciarla accesa significa permettere al televisore di registrare ciò che viene guardato, e disattivarla è uno dei modi più diretti per ridurre il tracciamento. Il nome con cui compare nei menu può cambiare a seconda del produttore, quindi conviene sfogliare con un po’ di pazienza la sezione dedicata alla riservatezza o ai termini di servizio.

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Accanto all’ACR c’è un’altra impostazione che merita attenzione, ovvero la pubblicità personalizzata. Anche in questo caso spegnerla aiuta a limitare la profilazione e a contenere la quantità di informazioni raccolte sul comportamento di chi usa l’apparecchio. Non si tratta di operazioni complicate, ma richiedono di andare oltre la classica procedura guidata che compare alla prima accensione, dove molte di queste opzioni risultano già attive e vengono accettate quasi senza pensarci. Chi tiene alla propria riservatezza troverà quindi utile fare un giro completo tra le varie schermate dedicate ai dati. Il tempo richiesto è davvero minimo rispetto al beneficio, soprattutto considerando che un televisore resta in casa per anni.

Modalità Cinema e controlli dopo ogni aggiornamento

Sul fronte della qualità visiva il consiglio è scegliere la modalità Cinema, una preimpostazione pensata per restituire immagini più vicine a quelle volute da chi ha realizzato film e serie. Molti modelli escono dalla fabbrica con profili più accesi e brillanti, studiati per catturare lo sguardo negli scaffali dei negozi, ma poco adatti a una visione domestica e rilassata. Passare a questa modalità è spesso il cambiamento più evidente che si possa fare in pochi secondi.

C’è poi un dettaglio che tende a sfuggire. Le impostazioni scelte con cura non sono necessariamente definitive, perché gli aggiornamenti del software possono riportare alcune voci alla configurazione originale o introdurne di nuove. Per questo motivo è buona abitudine ricontrollare i menu dopo ogni aggiornamento, verificando che ACR e pubblicità personalizzata siano ancora spente e che la modalità Cinema non sia stata sostituita da un profilo diverso. Un’occhiata periodica basta a mantenere la smart TV configurata come si desidera, sia per la privacy sia per la resa delle immagini.

Fonte: TecnoAndroid