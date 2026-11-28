Per festeggiare i cinquant’anni della sigla GTI, Volkswagen ha scelto di presentarsi all’Essen Motor Show con un prototipo che di compromessi proprio non vuole saperne. Si chiama ID. Polo GTI Clubsport Concept ed è una compatta elettrica nata per i cordoli, con 270 kW (367 CV) scaricati soltanto sulle ruote anteriori. Il pubblico tedesco potrà vederla dal vivo dal 27 novembre al 6 dicembre 2026.

I numeri spiegano subito che tipo di vettura sia. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 4,7 secondi e la velocità massima arriva a 240 km/h, valori che fino a poco tempo fa sarebbero sembrati fuori scala per una piccola a batteria. Dietro questa esuberanza c’è una scelta tecnica piuttosto curiosa, che riguarda il cuore stesso dell’auto.

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Il motore della ID.7 trapiantato sull’avantreno

La vera sorpresa si trova sotto il cofano anteriore, dove i tecnici di Wolfsburg sono riusciti a sistemare il propulsore elettrico APP550. Si tratta di un’unità pensata per spingere dal retrotreno modelli decisamente più grandi come la ID. Tiguan o la ID.7. Qui invece è stata ruotata e adattata al millimetro sulla piattaforma modulare MEB+ a trazione anteriore. Il risultato parla chiaro, con 550 Nm di coppia contro i 290 Nm del modello di serie e 104 kW (141 CV) in più rispetto alla ID. Polo GTI stradale, che si ferma a 166 kW (226 CV).

Tenere a bada tutta questa potenza sulle sole ruote davanti non è stato semplice. Per riuscirci è stato necessario il differenziale autobloccante a controllo elettronico VAQ, affiancato dal Launch Control che gestisce le partenze da fermo. Anche la batteria ad alto voltaggio da 52 kWh è stata rivista per sopportare lo stress della pista e riesce a erogare picchi fino a 290 kW per brevi intervalli. L’assetto si affida invece a sospensioni adattive DCC con una taratura specifica e a freni carboceramici collegati a un sistema one box ad alte prestazioni.

Due porte, ala in carbonio e un abitacolo spogliato di tutto

Rispetto alla versione destinata alle concessionarie, la Clubsport Concept stravolge completamente le proporzioni. Le porte posteriori spariscono e lasciano spazio a una carrozzeria a due porte molto più aggressiva, con parafanghi allargati di 50 millimetri per lato, quindi carreggiate più larghe di 10 centimetri, e una coda visibilmente più muscolosa. Tutta l’aerodinamica lavora per schiacciare l’auto sull’asfalto nelle curve veloci. Davanti compare un enorme splitter da gara mentre al posteriore agiscono un nuovo diffusore e un’ala in fibra di carbonio che supera in altezza la linea del tetto.

Dentro resta praticamente solo ciò che serve per guidare. Della plancia originale sopravvive l’impostazione di base, privata però delle classiche funzioni multimediali in favore di un’interfaccia dedicata unicamente alla gestione della vettura in pista. Ci sono due sedili a guscio Recaro con cinture da corsa rosse a cinque punti e un pulsante rosso sul tunnel centrale. Il divano posteriore e il bagagliaio sono stati svuotati del tutto per ospitare un roll bar verniciato in Rosso.

Le finiture della plancia e dei pannelli porta in microfibra scura ArtVelours con cuciture rosse sono opera degli apprendisti Volkswagen, coinvolti direttamente dai reparti Design e Sviluppo nella costruzione del prototipo. Un lavoro di squadra rivendicato con orgoglio da Thomas Schmall, numero uno di Volkswagen Group Components, la divisione che a Kassel ha già prodotto questo motore in oltre un milione di unità. Secondo Schmall la piattaforma elettrica è in grado di passare senza difficoltà dai quattro record mondiali di consumo ottenuti dalla concept Mission Efficiency fino a prestazioni estreme come queste.

Con questa concept si chiude un 2026 molto intenso per il marchio sportivo tedesco, che in mezzo secolo ha superato i 2,5 milioni di auto vendute. La ID. Polo GTI Clubsport Concept è infatti la quarta novità GTI dell’anno, dopo la Golf GTI EDITION 50, la ID.3 GTI in arrivo all’inizio del 2027 e la ID. Polo GTI di serie, ordinabile già dallo scorso ottobre.

Fonte: TecnoAndroid