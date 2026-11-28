Un composto sperimentale capace di bruciare grasso senza intaccare la massa muscolare arriva dai laboratori della University of California a Berkeley e propone una strada diversa per la perdita di peso. Invece di ridurre l’appetito come fanno Ozempic e Wegovy, questa molecola spinge l’organismo a consumare più energia. Nei topi ha aumentato il dispendio energetico fino al 18%, ha migliorato il controllo della glicemia, ha ridotto il grasso nel fegato e ha fatto dimagrire gli animali obesi senza perdite muscolari rilevanti. Lo studio è uscito su Science Advances nel novembre 2026, e per ora resta tutto confinato alla sperimentazione animale.

Negli ultimi cinque anni i farmaci GLP1 hanno cambiato il modo di trattare obesità, diabete e fegato grasso. Ozempic, Wegovy, Mounjaro e Zepbound hanno aiutato molti pazienti a perdere parecchi chili e a gestire meglio gli zuccheri nel sangue. Hanno però dei limiti noti. Nausea e disturbi digestivi rendono la terapia faticosa per alcune persone, e siccome si mangia meno aumenta il rischio di una nutrizione insufficiente e di perdere muscolo, con il tempo questo può tradursi in debolezza e fragilità. “Il peso corporeo risponde a due leve, assumere meno calorie oppure spendere più energia”, ha spiegato Anders Näär, docente di biologia metabolica e nutrizione a Berkeley e autore senior della ricerca. “I GLP1 agiscono quasi interamente sulla prima, così noi abbiamo puntato sulla seconda.”

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Come funziona TOFA e perché salva i muscoli

La molecola al centro dello studio si chiama TOFA ed è stata scoperta negli anni Settanta. Fa parte degli inibitori di ACC, sostanze che frenano gli enzimi con cui il corpo fabbrica acidi grassi. Altri composti di questa famiglia erano già arrivati a sperimentazioni cliniche di fase intermedia senza mai ottenere l’approvazione, anche per un effetto collaterale inatteso: facevano salire i trigliceridi nel sangue, con possibili rischi per il cuore.

Il gruppo di Berkeley ha scoperto che TOFA fa qualcosa in più. Oltre a bloccare ACC attiva due recettori cellulari, PPARα e PPARδ, che funzionano un po’ come interruttori molecolari e accendono i geni legati all’assorbimento e alla combustione dei grassi. In pratica la molecola riduce la produzione di certi lipidi e allo stesso tempo spinge l’organismo a bruciare quelli già presenti. Nei topi questo ha portato a un aumento del dispendio energetico fino al 18% senza più attività fisica e senza rialzo della temperatura corporea. A differenza degli altri inibitori di ACC i trigliceridi non sono cresciuti, anzi sono calati. Gli animali sono diventati più sensibili all’insulina, il quadro del fegato grasso è migliorato e il dimagrimento è avvenuto soprattutto a spese del tessuto adiposo.

“TOFA sembra attivare una risposta metabolica coordinata”, ha detto Justin Y. Lee, primo autore dello studio, che ha condotto la ricerca durante il dottorato a Berkeley e oggi lavora come ricercatore post dottorato all’UCSF. “Non si limita a bloccare la sintesi dei lipidi, attiva anche percorsi di consumo energetico che possono aiutare il corpo a gestire meglio l’eccesso di grassi e glucosio.” Per verificare se lo stesso effetto si potesse ottenere separando le due azioni, i ricercatori hanno dato ai topi due composti distinti, uno contro la produzione di lipidi e uno per stimolare il consumo di energia. Sorprendentemente la combinazione ha funzionato peggio della singola molecola.

Un alleato per Ozempic e Wegovy, ma servono test sull’uomo

Il passo successivo è stato abbinare TOFA alla semaglutide, principio attivo di Ozempic e Wegovy, e alla tirzepatide venduta come Mounjaro e Zepbound. Nei topi le combinazioni hanno dato risultati migliori rispetto a ciascun trattamento preso da solo, con progressi più marcati su peso corporeo, glicemia, livelli di insulina e trigliceridi. “Negli esperimenti combinati TOFA ha lavorato in modo additivo o sinergico con i farmaci GLP1 che riducono l’appetito, quindi lo consideriamo complementare e non sostitutivo”, ha precisato Näär.

Gli stessi autori ricordano che si tratta di un composto sperimentale e che sicurezza ed efficacia nell’uomo non sono state ancora dimostrate. Serviranno altri studi per capire se gli stessi benefici metabolici si ripetono nelle persone e se offrono vantaggi concreti rispetto alle terapie già disponibili. Per portare avanti il lavoro verso possibili applicazioni cliniche, il gruppo di Berkeley ha fondato una società biotecnologica chiamata ReRx Therapeutics, sostenuta dalla rete universitaria per l’imprenditoria nelle scienze della vita, tra cui Nucleate e Berkeley SkyDeck.

Fonte: TecnoAndroid