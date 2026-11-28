Nuovo aumento in arrivo per Telepass, che dal 1º febbraio 2027 ritocca verso l’alto il canone dei dispositivi con Viacard pensati per aziende e professionisti. La cifra mensile per ogni apparato passa da 3,90 a 5,50 euro più IVA, cioè 1,60 euro in più. Con l’imposta inclusa il conto sale dagli attuali 4,76 a 6,71 euro al mese.

La proposta di modifica unilaterale riguarda gli apparecchi attivati fino a quella data. Calcolato su dodici mesi, il nuovo importo arriva a 66 euro più IVA per dispositivo contro i 46,80 euro precedenti. A regime l’aggravio annuo è quindi di 19,20 euro più IVA per ogni apparato e va moltiplicato per tutti i dispositivi associati al contratto.

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Non si tratta del primo ritocco. Già a inizio 2026 i clienti con Viacard avevano visto crescere la quota associativa annuale, salita da 15,49 a 27,49 euro. Questa volta l’azienda giustifica la scelta con i “maggiori oneri necessari a garantire lo sviluppo e la qualità dei nostri servizi”. Nell’email inviata ai clienti si legge anche che “l’evoluzione del contesto di mercato e tecnologico in cui operiamo ci impone l’aggiornamento ed il riposizionamento sul mercato dei nostri strumenti di pagamento del pedaggio e servizi correlati”. Il canone resta dovuto pure nei mesi in cui non compaiono addebiti per pedaggi. Chi gode di promozioni o sconti temporanei che scadono dopo il 1º febbraio vedrà applicate le nuove condizioni soltanto al termine del periodo agevolato.

Come recedere senza pagare penali

Chi non vuole accettare il rincaro può esercitare il recesso entro il 31 gennaio 2027, con effetto immediato e senza penalità né costi di disattivazione. È possibile chiudere l’intero contratto oppure rinunciare solo a uno o più dispositivi, mentre sugli altri apparati varranno le nuove tariffe. La richiesta va inviata via email a gestionebusiness@telepass.com, tramite PEC ad assistenzatelepassconviacard@pec.telepass.com oppure per posta a Telepass S.p.A., Customer Care, Via del Serafico 49, 00142 Roma. In alternativa ci si può rivolgere ai punti autorizzati.

La comunicazione deve essere firmata da una persona con i poteri necessari e deve specificare che la rinuncia è legata alla modifica unilaterale ricevuta. Per una disattivazione parziale serve indicare il numero identificativo degli apparati coinvolti o almeno una targa validamente abbinata a ciascuno. I dispositivi vanno poi restituiti entro i venti giorni successivi, presso i punti autorizzati o con raccomandata con ricevuta di ritorno, per evitare la penale contrattuale di 25,82 euro.

Ci sono anche alcuni effetti collaterali da considerare. Il recesso disattiva gli eventuali servizi accessori collegati agli apparati interessati, come l’assistenza stradale. Se si chiude tutto il contratto, chi ha acquistato tramite Telepass una polizza RC Auto con premio rateizzato dovrà saldare in un’unica soluzione le mensilità residue. Il contratto Viacard di conto corrente collegato rimane invece attivo e per chiuderlo serve una richiesta separata secondo le relative condizioni contrattuali.

Le alternative sul mercato: UnipolMove e MooneyGo

Sul fronte della concorrenza, UnipolMove divide le proprie offerte business in base al numero di dispositivi necessari. Fino a 30 apparati il costo è di 2,50 euro più IVA al mese per ciascuno e al momento è attiva una promozione che azzera i primi tre mesi di canone. Oltre i 30 dispositivi, senza limiti, bisogna invece contattare direttamente la società. Per i clienti business sono previste la fatturazione quindicinale e la possibilità di attivare l’uso promiscuo.

MooneyGo non dispone di un’offerta dedicata alle imprese e quindi non presenta caratteristiche pensate in modo specifico per questo pubblico. La formula è doppia: un abbonamento mensile da 2,50 euro oppure la modalità “Pay per use”, che costa 3,90 euro e si paga solo nei mesi di effettivo utilizzo. L’attivazione richiede 5 euro una tantum, che diventano 10 nel caso del piano a consumo. I pagamenti passano da carta di credito, debito o Satispay, con fatturazione settimanale. Fino al 21 dicembre i nuovi clienti che scelgono l’abbonamento hanno il canone azzerato per dodici mesi. Oltre al telepedaggio, il servizio permette di pagare i parcheggi e acquistare biglietti per il trasporto pubblico, una combinazione adatta a chi alterna l’auto ad altre forme di mobilità urbana.

Fonte: TecnoAndroid