YouTube cambia ancora una volta il modo in cui calcola le visualizzazioni. Nei numeri pubblici che compaiono sotto ai contenuti entrerà infatti una stima delle persone che guardano lo stesso video insieme, davanti alla TV. Si chiamano co views e riguardano tutti i formati principali della piattaforma, cioè i video lunghi, gli Short e le dirette. L’obiettivo dichiarato è restituire un’immagine più completa di come il servizio viene effettivamente utilizzato. C’è però un dettaglio che non passa inosservato, perché quel contatore finirà per includere anche spettatori che nessuno ha mai contato davvero.

Per capire la mossa conviene guardare al contesto. Sui televisori YouTube è ormai più popolare che sugli smartphone e il salotto di casa si è trasformato nel suo palcoscenico principale. Il grande schermo, del resto, è il luogo in cui la visione condivisa viene più naturale. Ha quindi una certa logica che l’azienda voglia dare un peso a quelle serate in cui un solo apparecchio tiene incollate più persone sul divano.

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Come funzionano le co views senza telecamere né microfoni

La parte più curiosa riguarda il metodo. YouTube assicura di non ricorrere a telecamere o microfoni per scoprire quanta gente c’è davanti al televisore. Al loro posto entra in gioco un modello statistico pensato per tutelare la privacy, che si basa su schemi demografici e sugli orari di visione. Detto in parole semplici, si tratta di un’ipotesi ben ragionata. Se un certo tipo di contenuto, in una certa fascia oraria e su un certo televisore, tende di solito a radunare più persone, il sistema lo mette in conto e aggiunge qualche spettatore virtuale al totale.

Secondo la piattaforma questo approccio la avvicina agli standard dell’industria televisiva, dove gli ascolti vengono misurati da sempre attraverso stime e non con un conteggio puntuale. Il paragone regge, a patto di non dimenticare che YouTube non è la classica TV della prima serata e che il suo pubblico si muove con abitudini diverse.

Non è nemmeno la prima volta che il colosso del video mette mano al contatore. Ad agosto aveva iniziato a registrare una visualizzazione non appena il filmato parte, avvisando già allora i creator che i numeri sarebbero saliti più rapidamente. Con le co views questa spinta potrebbe proseguire e il contatore assomiglia sempre di più a una bilancia che ogni tanto viene ritarata.

Cosa cambia per i creator e per gli spettatori

Per ora i paletti fissati da YouTube sono piuttosto netti. Le co views si applicano soltanto alle nuove visualizzazioni sulla TV, da adesso in avanti, e non hanno alcun effetto retroattivo. I vecchi numeri, insomma, rimangono esattamente quelli che erano e nessun video già pubblicato vedrà lievitare il proprio conteggio. La novità non tocca nemmeno le entrate pubblicitarie dei creator e non incide sull’idoneità allo YouTube Partner Program.

In concreto il nuovo calcolo resta confinato al numero che il pubblico vede sotto ai contenuti. Almeno stando a quanto comunicato dalla piattaforma, quindi, non ci saranno conseguenze sul piano economico per chi pubblica video. Il rischio principale riguarda soprattutto l’immagine, perché due filmati con lo stesso numero di visualizzazioni potrebbero non raccontare più la stessa storia.

Fonte: TecnoAndroid