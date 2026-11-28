La sonda Voyager 1 ha smesso di inviare alla NASA i suoi dati scientifici e ingegneristici, e lo ha fatto proprio mentre tagliava uno dei traguardi più simbolici della sua lunghissima carriera, cioè la distanza di un giorno luce dalla Terra. I tecnici dell’agenzia spaziale americana sono già al lavoro per capire da dove nasca il guasto. Con un veicolo così lontano, però, ogni tentativo di diagnosi diventa una faccenda lenta e complicata.

Partita nel 1977 insieme alla gemella Voyager 2, la sonda continua a esplorare le zone più remote del sistema solare. Ha superato da tempo la vita operativa prevista al momento del lancio, eppure resta una fonte preziosa di informazioni. Ed è proprio per questo che alla NASA intendono fare tutto il possibile per tenerla in funzione.

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Il segnale arriva ma i dati no

Il problema è emerso il 14 novembre, quando il team della missione ha notato che Voyager 1 non trasmetteva più dati. L’antenna della Deep Space Network di Canberra, in Australia, riusciva comunque ad agganciare la sonda e a captare il cosiddetto segnale portante. Mancavano però le informazioni che normalmente viaggiano insieme a esso.

Non è un dettaglio da poco. Se il segnale portante arriva, vuol dire che alcuni sistemi fondamentali stanno ancora lavorando come dovrebbero. Il computer Attitude and Articulation Control System (AACS), quello che gestisce l’orientamento della navicella, sembra fare regolarmente il suo dovere e mantiene l’antenna rivolta verso casa. Anche gli apparati di trasmissione risultano attivi, visto che il segnale raggiunge le antenne terrestri.

Il guasto potrebbe allora riguardare un altro computer di bordo, quello che raccoglie le informazioni provenienti dai vari sottosistemi, strumenti scientifici compresi, e le converte nel formato adatto all’invio verso la Terra. Per ora si tratta solo di un’ipotesi e la causa precisa non è ancora stata individuata.

Lo scenario ha qualcosa di familiare. Nel 2023 i controllori di terra avevano vissuto una situazione quasi identica, con il segnale portante presente e nessun dato in arrivo. In quel caso il colpevole era uno dei computer della sonda e servirono mesi di lavoro per sistemare le cose. Un’esperienza che adesso potrebbe tornare utile. Gli ingegneri stanno anche valutando un eventuale legame con l’anomalia di ottobre, quando Voyager 1 era rimasta del tutto muta per circa 48 ore. La sonda aveva poi ristabilito da sola il contatto, tornando a funzionare normalmente fino al 14 novembre.

Il vero ostacolo è la distanza. Un segnale radio impiega circa 24 ore per raggiungere la sonda e altrettante per riportare una risposta, quindi ogni comando richiede circa due giorni per completare il giro. Di verifiche rapide non se ne parla e la diagnosi potrebbe durare settimane, se non di più.

Un giorno luce dalla Terra, con o senza dati

L’inconveniente è arrivato in un momento speciale. Il 18 novembre alle 11:16 ora italiana Voyager 1 ha raggiunto la distanza di un giorno luce dal nostro pianeta, diventando il primo oggetto costruito dall’uomo a riuscirci. Si parla di circa 25,9 miliardi di chilometri, tanti da richiedere 24 ore alla luce per coprirli in una sola direzione.

La NASA aveva scelto di celebrare ufficialmente il risultato il 19 novembre, un giorno dopo, così da avere il tempo di ricevere il segnale e confermare il dato. Pur senza la normale telemetria, il traguardo è stato verificato grazie al segnale portante e ai calcoli della traiettoria. La posizione della sonda viene infatti stimata con modelli basati su anni di misurazioni. Voyager 1 si allontana lungo un percorso noto e a velocità praticamente costante, senza alcuna possibilità di modificarlo. Il guasto non può quindi in nessun modo spostare il momento in cui viene raggiunta una certa distanza.

L’agenzia sa bene che un giorno entrambe le sonde potrebbero diventare irrecuperabili per qualche problema tecnico, ma l’intenzione è sfruttare ogni occasione per allungarne la vita operativa. Quanto a Voyager 2, lanciata nello stesso anno, toccherà il giorno luce soltanto a novembre 2035, complice una velocità inferiore e la diversa rotta presa dopo i passaggi ravvicinati di Urano e Nettuno.

Fonte: TecnoAndroid