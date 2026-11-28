Google ha appena distribuito un nuovo aggiornamento per Chrome che sistema ben 158 criticità, sei delle quali classificate come critiche dalla stessa azienda di Mountain View. La versione stabile da installare è la 158.0.8127.36/.37 per Windows e Mac, mentre su Linux il numero di riferimento è 158.0.8127.36. Conviene controllare subito quale release è presente sul proprio computer e, se non coincide con quella appena indicata, avviare senza indugio la procedura per restare al sicuro.

Non si tratta di un episodio isolato. Questo è infatti il terzo rilascio nel giro di pochissimi giorni, segno di un lavoro piuttosto intenso sul fronte della sicurezza del browser. Stavolta però la lista è particolarmente lunga, e attraversa praticamente ogni angolo del programma: dalla grafica alla gestione delle password, fino ai pagamenti e alle estensioni.

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Le sei falle critiche corrette in Chrome

Il gruppo più delicato riguarda sei vulnerabilità giudicate critiche. Tre di queste sono di tipo use after free, cioè errori in cui il software continua a usare una porzione di memoria già rilasciata. Il problema si presentava nel componente WebView, nella gestione del Garbage Collection e nell’API WebAudio. A queste si aggiungono una scrittura fuori dai limiti consentiti nel sottosistema GPU, un’altra scrittura fuori dai limiti nel motore grafico ANGLE e un buffer overflow, ovvero un sovraccarico del buffer di memoria, nel componente Media.

Si tratta di difetti tecnici ma tutt’altro che astratti. Errori di questa natura toccano parti del browser che lavorano di continuo durante la normale navigazione, come la riproduzione di contenuti multimediali, l’audio delle pagine web o la resa grafica affidata alla scheda video.

Le falle di gravità alta e media nel nuovo aggiornamento

Scendendo di un gradino si trova un elenco molto corposo di problemi di livello alto. Anche qui dominano i casi di use after free, sparsi un po’ ovunque: nella funzione Chromecast, nelle API grafiche WebGL, nella gestione delle estensioni e dei plugin, nella compilazione automatica dei moduli (Autofill), nel caricatore delle risorse, nel Document Object Model, nel motore JavaScript V8 e in quello dei fogli di stile CSS. Lo stesso tipo di falla compariva nel sistema dei pagamenti, nel modulo per la realtà virtuale, nel parser XML, nelle funzioni di accessibilità, nel gestore dei download, nel modulo della fotocamera e nel sistema di comunicazione interprocesso Mojo, dove i casi segnalati erano tre.

Il motore grafico ANGLE e il sottosistema GPU ricorrono spesso anche in questa fascia. Per ANGLE si parla di meccanismi di protezione che non funzionavano a dovere, di riferimenti risolti in modo errato, di letture e scritture fuori dai limiti consentiti e di una risorsa non inizializzata. Sul fronte GPU, invece, i problemi ruotavano soprattutto attorno all’utilizzo di risorse non inizializzate, oltre a una convalida impropria dello stato. Non mancano poi diverse autorizzazioni errate, ad esempio nella barra degli indirizzi (Omnibox), nell’elemento grafico Canvas, nel componente Media, nelle API di monitoraggio delle prestazioni e nel motore HTML. Curiosa anche una vulnerabilità di tipo confused deputy nella sincronizzazione, che permetteva di eseguire azioni privilegiate per conto di un soggetto non autorizzato, insieme a una race condition nel nucleo del browser e a un buffer overflow nel sistema di segnalazione dei crash e nella libreria grafica 2D Skia.

Le falle di gravità media completano il quadro. Tra queste figurano una rappresentazione ingannevole dell’interfaccia utente, utile per tentativi di spoofing, e alcune fughe di informazioni sensibili nel motore ANGLE, nei Web Workers e nelle API WebGL. Correzioni sono arrivate anche per una race condition nel gestore dei download e in quello delle credenziali, per un’autorizzazione errata nell’API GetUserMedia che regola l’accesso a fotocamera e microfono e per una sincronizzazione impropria nel modulo di acquisizione dello schermo. L’aggiornamento di Chrome interviene inoltre sulla convalida dell’input negli strumenti per sviluppatori e nell’installazione delle web app, su un’autorizzazione errata nel componente iOSWeb, su una scrittura fuori dai limiti nel motore V8 e sulla mancanza di controlli di autorizzazione nella versione Mobile del browser.

Fonte: TecnoAndroid