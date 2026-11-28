Il successo di Final Fantasy Resonance ha spiazzato perfino chi lo ha realizzato. Square Enix non nasconde infatti un certo stupore davanti all’accoglienza calorosa che il pubblico ha riservato a un RPG a turni dal sapore così marcatamente vecchio stile, un risultato che a quanto pare ha superato di parecchio le previsioni iniziali della compagnia giapponese.

A raccontarlo sono stati i producer Keisuke Nakashima e Miki Kimura insieme al director Hiroto Furuya. Tutti e tre si sono detti colpiti dalla risposta ottenuta dal gioco, che evidentemente è andata molto oltre ciò che l’editore si attendeva da questo progetto. Non si parla quindi di un semplice riscontro positivo ma di qualcosa che ha davvero sorpreso il team.

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Il contesto aiuta a capire perché. Negli ultimi anni le produzioni più importanti della serie si sono concentrate soprattutto sul nuovo stile action 3D, lo stesso adottato anche in Final Fantasy VII Remake. Con questa impostazione ormai consolidata, l’azienda probabilmente non immaginava che un ritorno alla formula classica potesse coinvolgere in modo così positivo anche i giocatori più giovani e chi si avvicinava alla saga per la prima volta.

Square Enix non si aspettava tanta voglia di combattimenti a turni

Nakashima ha spiegato bene il suo punto di vista: “Penso che anche i giochi di Final Fantasy orientati all’azione e in 3D siano fantastici, ma mi ha sorpreso vedere quante persone, non solo in Giappone ma anche all’estero, siano desiderose di ritrovare quel tipo di Final Fantasy che ricordano dai tempi passati, con i classici combattimenti a turni e la pixel art”.

L’intenzione degli sviluppatori era proprio questa. Recuperare lo stile classico della saga per accontentare i fan storici, che avrebbero ritrovato elementi e atmosfere di un tempo, ma allo stesso modo rileggere quegli ingredienti attraverso una visione nuova, offrendo così una sorta di chiave moderna a un modello ben conosciuto.

C’era anche un obiettivo più preciso. Sempre secondo Nakashima, il team voleva creare un’esperienza che desse l’impressione di essere una vera continuazione di Final Fantasy 6. “Abbiamo pensato che fosse qualcosa che sarebbe piaciuto anche a noi, e che ci sarebbero stati giocatori là fuori che l’avrebbero pensata allo stesso modo”. L’idea di fondo era dunque costruire un titolo capace di parlare a certi appassionati fin dal primo momento, come se fosse direttamente collegato ai capitoli storici.

Una sorpresa fino a un certo punto dopo Clair Obscur

Proprio perché si tratta di un progetto così tradizionalista, la popolarità raggiunta da Final Fantasy Resonance presso il grande pubblico è stata accolta come una piacevole sorpresa dagli stessi autori. Furuya lo ha ammesso apertamente: “Pensavo che fosse un titolo piuttosto anticonvenzionale, quindi mi aspettavo che le opinioni su di esso potessero essere contrastanti”. Il motivo stava tutto nel suo forte legame con il passato. Il director ha poi aggiunto: “Credo che il fatto che un gioco con un background così insolito sia stato accolto con favore da così tante persone sia un segnale positivo per l’industria nel suo complesso, e personalmente ne sono molto felice”.

A guardare bene, qualche indizio c’era già. L’enorme successo di Clair Obscur: Expedition 33, che nel 2025 ha conquistato un numero record di riconoscimenti come Gioco dell’Anno, aveva messo in evidenza in maniera piuttosto chiara quanto il pubblico apprezzi ancora i combattimenti a turni nello stile tipico dei JRPG classici.

Il gioco di Sandfall Interactive, va detto, introduce anche diverse novità, con meccaniche strategiche originali e qualche influenza presa dai soulslike. La sua struttura di base resta comunque molto vicina al sistema di combattimento a turni tradizionale, una formula che evidentemente può ancora ritagliarsi ampio spazio nel mercato videoludico moderno.

Fonte: TecnoAndroid