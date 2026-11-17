Microsoft Defender, l’antivirus integrato in Windows 11, può trasferire automaticamente alcuni file del PC verso i server Microsoft senza domandare ogni volta il permesso a chi usa il computer. La funzione nasce per affinare il riconoscimento delle minacce informatiche ma apre questioni delicate quando di mezzo ci sono programmi proprietari, codice compilato in locale o software ancora in lavorazione. Chi sviluppa su Windows 11 potrebbe quindi aver condiviso senza saperlo parte delle proprie applicazioni con i sistemi di analisi dell’azienda di Redmond. Da tempo Microsoft si affida al servizio MAPS (Microsoft Active Protection Service) per esaminare file sospetti e scovare minacce mai viste prima. L’invio automatico dei campioni si può configurare, il punto è capire quali file possono uscire dal computer e come accertarsi che il trasferimento sia davvero avvenuto.

Il caso dei 217 file inviati in tre mesi

A sollevare il problema è stato Garrett Stimpson, sviluppatore e ricercatore di sicurezza. Monitorando il traffico del suo PC con Hodometer, uno strumento che associa le connessioni di rete ai singoli processi, ha notato che MpCmdRun.exe, l’utilità a riga di comando di Defender, aveva spedito 224 MB verso Azure Storage nel giro di una sola giornata. Spulciando il registro eventi dell’antivirus sono emersi 217 invii in tre mesi. Ben 201 riguardavano compilazioni successive dello stesso programma di prova scritto in Go, mentre buona parte del resto era costituita da applicazioni create in proprio e mai distribuite. I campioni avevano 216 hash SHA256 diversi, quindi non si trattava della semplice ripetizione dello stesso eseguibile. Tra i file trasmessi c’era perfino uno script Python finito nel Cestino, oltre a un tentativo fallito di caricare un file temporaneo di un database di sviluppo.

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La spiegazione sta nella documentazione ufficiale. L’opzione predefinita, chiamata Send safe samples automatically, autorizza l’invio dei file ritenuti poco inclini a contenere informazioni personali identificabili, e Microsoft cita espressamente le estensioni .exe, .dll, .bat e .scr. Quel “safe” non significa che il file sia innocuo o pubblico ma riflette solo una stima sulla probabilità che includa dati personali. Un eseguibile compilato internamente però può racchiudere algoritmi proprietari, stringhe, percorsi o informazioni di debug, e un prodotto non ancora in commercio può valere parecchio pur senza dati personali. Il meccanismo prevede prima l’invio di metadati al cloud e, se non bastano per un giudizio, la richiesta del campione completo. Nel caso esaminato i registri mostravano proprio una segnalazione a bassa affidabilità seguita dalla richiesta cloud e da un indirizzo su blob.core.windows.net.

Come controllare e bloccare l’invio dei file

Per verificare cosa è stato spedito non servono programmi aggiuntivi. Microsoft documenta l’evento 2050, identificato come MALWAREPROTECTIONSAMPLESUBMISSIONUPLOADED, che registra il percorso del file caricato e il suo hash SHA256. Con una semplice cmdlet di PowerShell si possono estrarre gli eventi degli ultimi 90 giorni e controllare date e percorsi, puntando soprattutto alle cartelle con compilazioni, eseguibili di test, librerie proprietarie e progetti inediti. In alternativa basta aprire il Visualizzatore eventi (eventvwr.msc), andare su Registri applicazioni e servizi, Microsoft, Windows, Windows Defender, Operational e filtrare per ID 2050.

C’è poi un dettaglio curioso. Stimpson aveva disattivato l’invio automatico ma circa due ore dopo l’opzione risultava di nuovo attiva. La causa non è stata individuata e non ci sono elementi per attribuirla a un intervento autonomo di Microsoft. Da PowerShell si può leggere la configurazione attuale dei parametri MAPSReporting e SubmitSamplesConsent. Quest’ultimo ha quattro valori possibili: 0 chiede sempre conferma, 1 invia in automatico i campioni ritenuti sicuri, 2 blocca l’invio e 3 trasmette automaticamente tutto. Per ricostruire eventuali modifiche bisogna invece cercare l’evento 5007 legato a quel parametro.

Fermare il trasferimento senza spegnere l’antivirus è semplice. Su Windows 11 basta aprire Sicurezza di Windows, scegliere Protezione da virus e minacce, poi Gestisci impostazioni e disattivare Invio automatico file di esempio. Chi preferisce PowerShell avviato come amministratore può impostare SubmitSamplesConsent sul valore NeverSend. Microsoft avverte però che così smette di funzionare la componente Block at First Sight basata sull’analisi cloud dei file e che Defender può comunque continuare a inviare metadati sui rilevamenti. Sui computer aziendali le impostazioni possono dipendere da criteri centralizzati.

Fonte: TecnoAndroid