Volkswagen ferma il Gamechanger: cosa cambia per Golf elettrica

Volkswagen ha deciso di fermare il Gamechanger, il programma con cui il gruppo tedesco contava di abbattere i costi di produzione delle sue future auto elettriche. La conferma è arrivata l’11 novembre e parla di un progetto che non verrà realizzato “nella forma precedentemente pianificata”. Dietro questa marcia indietro c’è una revisione degli investimenti imposta da una situazione economica complicata, e le ricadute toccano da vicino due modelli molto attesi come la Golf elettrica e la T-Roc elettrica.

A cadere è soprattutto il centro di megafusione che doveva sorgere a Wolfsburg, un impianto che avrebbe richiesto centinaia di milioni di euro. Le due vetture però non escono dai piani della casa. Verranno costruite lo stesso, solo che la strada scelta passa per metodi molto più tradizionali rispetto a quelli immaginati con il programma ormai accantonato.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google GNews Telegram

Cosa cambia per Golf e T-Roc elettriche

Il cuore del Gamechanger era il gigacasting, una tecnica che sfrutta presse enormi per fondere in un unico pezzo intere sezioni di carrozzeria. Il vantaggio è evidente perché si riducono i componenti e si tagliano diverse fasi di assemblaggio. A rendere celebre questo approccio è stata Tesla, che lo utilizza nel suo stabilimento di Grünheide vicino a Berlino. Nella fabbrica di Wolfsburg questa tecnologia avrebbe dovuto rappresentare un salto in avanti notevole, ma per ora non se ne farà nulla.

Senza questa modernizzazione la Golf elettrica e la sorella a ruote alte restano comunque in calendario, con investimenti più contenuti e processi produttivi convenzionali. Insieme i due modelli dovrebbero raggiungere circa 500.000 unità l’anno. Con numeri del genere l’efficienza dello stabilimento continua a pesare parecchio sulla redditività dell’intero progetto, anche senza le presse giganti.

Non cambia invece la Scalable Systems Platform, nota come SSP, l’architettura elettrica e a guida software presentata nel 2025. Proprio su questa base nasceranno i futuri modelli di Volkswagen, Audi, Porsche, Skoda e Cupra. Resta confermato anche lo spostamento in Messico della produzione della Golf con motore termico, una mossa pensata per liberare spazio a Wolfsburg.

Lo scontro interno sui costi e la reazione dei sindacati

Il destino del Gamechanger era da anni al centro di un confronto all’interno del gruppo. Da una parte c’era il responsabile della produzione Christian Vollmer, tra i suoi sostenitori più convinti, dall’altra il direttore finanziario Arno Antlitz, che spingeva per una gestione più rigorosa delle spese. Fino a pochi mesi fa in pochi tra i dirigenti si aspettavano uno stop definitivo. Una fonte interna aveva addirittura assicurato che il programma “accadrà comunque, solo la scala resta incerta”.

Dura la reazione della presidente del consiglio di fabbrica Daniela Cavallo, che ha bollato la decisione come una “violazione flagrante” dell’accordo firmato con l’azienda nel dicembre 2024. Secondo la rappresentante dei lavoratori il costruttore starebbe rinunciando alla propria ambizione di guidare l’innovazione produttiva nel settore dell’auto.

La revisione arriva in un momento in cui il gruppo ha già messo sul tavolo 135 miliardi di euro tra capitale e ricerca e sviluppo per il periodo che va dal 2027 al 2031. Una cifra imponente che però deve coprire parecchie voci, dal software alle batterie fino ai nuovi modelli e all’adeguamento delle fabbriche.

Il piano Future Plan 2030 prevede inoltre il taglio di circa 50.000 posti di lavoro aggiuntivi nel mondo, con il possibile ricorso a prepensionamenti e uscite volontarie. Lo stesso documento indica che per gli impianti di Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm non è garantita una nuova assegnazione produttiva competitiva tra il 2031 e il 2034. Per questi siti si stanno valutando impieghi alternativi, anche se non esiste alcuna decisione formale di chiusura. Al momento Volkswagen non ha ancora indicato una data per l’avvio della produzione delle nuove Golf e T-Roc elettriche con i metodi convenzionali scelti al posto del Gamechanger.

Fonte: TecnoAndroid